Turniej WTA w Cennaj. Kiedy Magda Linette zagra finałowy mecz?

Kiedy odbędzie się finałowy mecz Polki?

Finałowe starcie z udziałem polskiej tenisistki i Indonezyjki Janice Tjen w indyjskim Cennaj uległo znacznej zmianie. Zawodniczki miały pierwotnie rozpocząć rywalizację o godzinie 14 czasu polskiego. Niestety ulewne opady deszczu nad kortami uniemożliwiły bezpieczne rozpoczęcie gry. Przerwa przedłużała się przez kolejne godziny bez szans na poprawę aury.

O godzinie 18 czasu polskiego, co odpowiadało godzinie 22.30 czasu lokalnego, warunki atmosferyczne nadal były niesprzyjające. Organizatorzy imprezy podjęli w końcu ostateczną decyzję o modyfikacji planu gier. Decydujący mecz przeniesiono na poniedziałek na godzinę 6.30 czasu polskiego. Obie zawodniczki zyskały dodatkowy czas na odpoczynek i regenerację.

Droga Magdy Linette do decydującego starcia

Reprezentantka Polski rywalizuje w hinduskiej imprezie rangi WTA 250 jako zawodniczka rozstawiona z numerem trzecim. W drodze do najważniejszego spotkania turnieju udowodniła swoją wysoką dyspozycję. W pierwszej kolejności polska tenisistka pewnie wyeliminowała Białorusinkę Alionę Falej. Następnie na jej drodze stawały rywalki z Azji oraz Europy Wschodniej.

W kolejnych rundach zawodów Polka skutecznie poradziła sobie z dwiema reprezentantkami Japonii, odprawiając Moyukę Uchijimę oraz Maię Hontamę. Półfinałowa rywalizacja zakończyła się natomiast triumfem nad Rosjanką Anastazją Zacharową. Seria znakomitych zwycięstw pozwoliła trzeciej rakiecie turnieju zameldować się w poniedziałkowym finale. Teraz kibice oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie i możliwy tytuł.