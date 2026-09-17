Wpadka na koncercie The Pussycat Dolls w Polsce. Gdzie podziała się Nicole Scherzinger?

Nicole Scherzinger olśniła na Torwarze. Wpadka na koncercie The Pussycat Dolls

Polscy miłośnicy The Pussycat Dolls doczekali się występu swoich idolek. Słynny amerykański girlsband zadebiutował przed naszą publicznością na warszawskim Torwarze. Zgromadzeni widzowie podziwiali dynamiczne układy taneczne, słuchali znanych przebojów i oklaskiwali Nicole Scherzinger, która od początku istnienia grupy jest jej największą gwiazdą. Nie wszystko jednak przebiegło bez zakłóceń. W pewnej chwili na scenie zostały tylko Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, a braki kadrowe rzucały się w oczy.

Zobacz też: Światowa gwiazda w restauracji Magdy Gessler. Zajadała się kaczką. Jest wspólne zdjęcie

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE

Brak liderki The Pussycat Dolls na scenie. Co stało się z Nicole Scherzinger?

Zamieszanie nastąpiło przy pierwszych dźwiękach popularnego kawałka "Buttons". Kiedy na Torwarze rozpoczęło się show związane z tym utworem, okazało się, że brakuje głównej wokalistki. Kimberly Wyatt i Ashley Roberts dwoiły się i troiły, ale Nicole Scherzinger przez dłuższą chwilę nie pojawiała się przed publicznością. W rezultacie fani musieli zadowolić się odtwarzanym w tle podkładem muzycznym.

Spostrzegawczy widzowie błyskawicznie wyłapali tę nieścisłość. Gdy Nicole ostatecznie dołączyła do zespołu, sytuacja wróciła do normy i występ trwał w najlepsze. Ta drobna, sceniczna pomyłka na pewno będzie jednak szeroko omawiana przez uczestników warszawskiego widowiska.

Należy jednak podkreślić, że gdy liderka grupy wreszcie stanęła przed polskimi fanami, robiła oszałamiające wrażenie. Zaprezentowała wyśmienitą formę fizyczną, a jej sceniczna żywiołowość mogłaby zmylić każdego co do jej wieku. Piosenkarka udowodniła, że nadal potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności.

Zobacz też: Skradli całe show! Nicole Scherzinger i Robbie Williams olśnili podczas finału mundialu

Forma Nicole Scherzinger zdaje się opierać upływowi czasu. Jej kondycja i energia mogłyby być powodem do zazdrości dla znacznie młodszych artystek. Piosenkarka po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba i nie ma wpływu na to, jak prezentuje się na żywo.