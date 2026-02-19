Katarzyna Zielińska skradła show na ramówce TVP. Wszyscy patrzyli tylko na jej twarz

Odmieniona Katarzyna Zielińska na ramówce TVP

Katarzyna Zielińska postawiła na kreację, która spokojnie mogłaby konkurować z sukniami na rozdaniu Oscarów. Aktorka wybrała długą, powłóczystą suknię z peleryną w kremowym odcieniu. Całość dopełniała baskinka z falbaną, która idealnie podkreślała talię. To nie był zwykły strój na imprezę firmową – to była stylizacja rodem z czerwonego dywanu w Cannes lub Hollywood, zdecydowanie wyróżniająca się na tle pozostałych gości.

Gwiazda doskonale wie, jak budować napięcie na modowej scenie. Do tak spektakularnej sukni nie potrzeba było wielu dodatków. Gładko zaczesane włosy i srebrne puzderko w zupełności wystarczyły, by dopełnić ten scenariusz. Jednak uwaga zgromadzonych skupiła się na czymś zupełnie innym. Katarzyna Zielińska wygląda jakby cofnęła czas!

Młodzieńczy wygląd Kasi Zielińskiej

Aktorka prezentowała się wyjątkowo świeżo i promiennie, jakby czas postanowił zrobić sobie dla niej przerwę. Jej cera wyglądała na tak sprężystą, że w kuluarach zaczęto zastanawiać się nad sekretem tego efektu. Czy to zasługa relaksujących nowej diety, czy po prostu świetnych genów, które ostatnio jakby bardziej się ujawniły? Tego nie wiemy, ale efekt końcowy zasługuje na owacje na stojąco.

Warto przypomnieć, że gwiazda po dłuższej nieobecności wróciła na ekrany publicznego nadawcy. Od 2025 roku możemy oglądać ją w serialu "Zaraz wracam", choć jej grafik jest napięty również przez działalność teatralną, gdzie sprawdza się jako producentka. Widzowie doskonale kojarzą ją także z ról w "M jak Miłość", "Barwach szczęścia" czy kinowych hitach jak "Listy do M.". Prywatnie aktorka spełnia się w najważniejszej życiowej roli – żony i mamy dwóch synów.

