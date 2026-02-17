Wydała najlepszy teledysk w karierze i wpadła do Radia ESKA. Roxie zadała szyku!

Nowe studio Radia ESKA jest już gotowe, a jedną z pierwszych gwiazd, które wpadły zobaczyć je na własne oczy, jest Roksana Węgiel. Eska wspiera młodą wokalistkę od samego początku. Byliśmy przy niej, gdy stawiała pierwsze kroki na międzynarodowych scenach i gościliśmy przy okazji ważnych dla niej premier. Otwarcie nowego studia Radia ESKA zbiegło się z wydaniem przez 21-latkę nowego singla, zapowiadającego jej kolejny album studyjny "Błękit". Wyprodukowany przez Favsta numer "Na szeroką wodę" doczekał się wyjątkowego, zrealizowanego z rozmachem teledysku, w którym Roxie zachwyca w wydaniu Królowej Lodu. Sceneria wygląda z bajki, a to, co zachwyca najbardziej, to fakt, iż nie jest ona wytworem AI. Fani już docenili wysiłki Węgiel, mianując nowy wideoklip najlepszym w jej dorobku. Gwiazda opowiedziała nieco o premierowym kawałku i towarzyszącym mu obrazku podczas naszej parapetówki.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Roksana Węgiel w studiu Radia ESKA

Roxie w Esce czuje się jak u siebie w domu i trudno się temu dziwić, bo gościła tu już wielokrotnie. Tym razem jako jedna z pierwszych miała okazję zobaczyć nasze nowe studio na własne oczy. Artystka pojawiła się w związku z premierą singla "Na szeroką wodę", który zapowiada jej trzeci album studyjny. W wyraźnym kontraście do stylizacji z teledysku, gdzie występuje w ciepłym futrze, Roksana - mimo panujących na zewnątrz mrozów - postawiła na siateczkową kreację odsłaniającą ramiona. Zobaczcie sami!