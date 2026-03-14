Rocznica śmierci Anny Jantar. Natalia Kukulska opublikowała w sieci poruszający wpis

Katastrofa Ił-62 w Warszawie. Śmierć Anny Jantar

W latach siedemdziesiątych Anna Jantar uchodziła za ikonę krajowej sceny muzycznej. Nazywano ją kobietą ze słońcem w głosie, a publiczność doceniała jej umiejętności i urodę. Najbliżsi zawsze podkreślali jej niesamowity optymizm oraz życiową energię. Piosenkarka przez długi czas dzieliła scenę i życie prywatne z kompozytorem Jarosławem Kukulskim.

Małżeństwo Anny Jantar z Jarosławem Kukulskim zostało zawarte w 1971 roku. Dokładnie po pięciu latach para doczekała się jedynej córki o imieniu Natalia. Gwiazda estrady z powodzeniem dzieliła karierę sceniczną z byciem matką. Jej renoma rosła, a występy objęły również zagranicę. Pod koniec 1979 roku wyruszyła w kilkumiesięczną trasę po USA wbrew woli rodziny.

Silna tęsknota za bliskimi skłoniła gwiazdę do przyspieszenia powrotu do kraju. 13 marca zajęła miejsce w maszynie Ił-62 "Mikołaj Kopernik", kursującej między nowojorskim portem JFK a Warszawą. Kolejnego dnia o godzinie 11.15 samolot uderzył w ziemię tuż przed lądowaniem. Bilans tragedii zamknął się w 87 ofiarach śmiertelnych, obejmując całą załogę i pasażerów.

Zobacz również: W Warszawie powstaje mural upamiętniający Annę Jantar i Jarosława Kukulskiego

Natalia Kukulska pożegnała matkę na Instagramie

W momencie katastrofy Natalia Kukulska była zaledwie czteroletnią dziewczynką. Feralnego dnia przebywała na lotnisku z babcią, oczekując przylotu matki. W marcu 2026 roku przypadnie równo 46 lat od nagłej śmierci Anny Jantar. Córka poszła podobną ścieżką zawodową, jednak z powodu silnych emocji konsekwentnie rezygnuje z publicznego śpiewania utworów swojej matki.

Każdego roku przy okazji rocznicy katastrofy córka wraca wspomnieniami do tamtych wydarzeń, budząc duże emocje. W minioną sobotę popularna piosenkarka opublikowała w serwisie Instagram wizerunek swojej mamy. W bardzo zwięzłym wpisie przekazała podziękowania dla wielbicieli za ciągłe pamiętanie o legendarnej artystce.

Tyle chwil, przeszło już, może godzin, może lat… 46 lat. 14 marca 1980r. Dziękuję za pamięć o mamie - napisała Natalia Kukulska.

SE_Ostatnie zdjęcia Anny Jantar. Powstały na krótko przed jej tragiczną śmiercią

