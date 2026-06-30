Z technikum budowlanego na deski teatru. Tak wyglądały początki Roberta Więckiewicza

Choć dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorów, jego droga do sławy nie była oczywista. Robert Więckiewicz, urodzony 30 czerwca 1967 roku w Nowej Rudzie, początkowo wiązał swoją przyszłość z zupełnie inną branżą. Ukończył technikum budowlane w Legnicy, jednak to pasja do aktorstwa okazała się silniejsza. W 1993 roku został absolwentem wrocławskiego wydziału Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Już podczas studiów zdobywał pierwsze wyróżnienia za swoje sceniczne kreacje.

Jego profesjonalny debiut teatralny miał miejsce jeszcze w 1991 roku, ale to lata 90. były czasem, gdy szlifował swój warsztat na deskach teatrów w Poznaniu i Warszawie. Widzowie mogli go oglądać w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz w warszawskim Teatrze Rozmaitości. Równolegle stawiał pierwsze kroki w świecie filmu, choć początkowo były to głównie role epizodyczne. Pojawił się m.in. w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana czy w "Poznaniu '56" Filipa Bajona. Prawdziwy przełom nadszedł na początku XXI wieku, kiedy zagrał w czarnej komedii "Ciało" (2003), a rok później w kultowym filmie "Vinci" (2004), gdzie wcielił się w postać złodzieja dzieł sztuki, Roberta "Cumy" Cumińskiego.

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Od gangstera do prezydenta. Role, które zdefiniowały jego karierę

Portfolio Roberta Więckiewicza jest dowodem na jego niezwykłą aktorską wszechstronność. Jedną z ról, która na stałe zapisała się w pamięci widzów, była postać nawróconego gangstera Jana Blachowskiego, pseudonim "Blacha", w serialu "Odwróceni" i filmie "Świadek koronny". Ta kreacja przyniosła mu ogromną popularność i ugruntowała jego pozycję w branży. Aktor udowodnił jednak, że nie da się go zaszufladkować.

Z równie wielkim powodzeniem wcielał się w postaci historyczne. Zagrał Leopolda Sochę w nominowanym do Oscara filmie Agnieszki Holland "W ciemności", a także Lecha Wałęsę w biograficznej produkcji Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Jego talent doceniono wielokrotnie, o czym świadczą liczne nagrody, w tym:

Trzy Polskie Nagrody Filmowe "Orzeł" za najlepszą główną rolę męską

Dwie nagrody za pierwszoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Srebrny Hugo" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago za rolę Lecha Wałęsy

W ostatnich latach zachwycał w tak głośnych produkcjach jak "Kler", gdzie zagrał księdza Trybusa, serialu "Ślepnąc od świateł" jako gangster Jacek, czy "Żeby nie było śladów", w którym wcielił się w postać generała Czesława Kiszczaka.

Aktor-kameleon, którego pokochała cała Polska. Na czym polega jego fenomen?

Robert Więckiewicz to aktor, który nie boi się żadnego wyzwania. Widzowie pokochali go za niezwykłą autentyczność i zdolność do całkowitego przeistaczania się w odgrywane postaci. Niezależnie od tego, czy gra twardego gangstera, udręczonego alkoholika w "Pod Mocnym Aniołem", czy charyzmatycznego przywódcę, zawsze jest w stu procentach wiarygodny. Jego siłą jest prawda emocjonalna, którą potrafi przekazać bez zbędnych słów, często samym spojrzeniem czy gestem.

Jego fenomen polega na tym, że unika bycia celebrytą, stawiając na pierwszym miejscu rzemiosło aktorskie. Nie jest typem amanta, a mimo to ma w sobie niezwykły magnetyzm, który przyciąga uwagę na ekranie. To właśnie ta charyzma, połączona z ogromnym talentem i pracowitością, sprawiła, że jest dziś uważany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów swojego pokolenia.

Trudno uwierzyć, że to ten sam człowiek. Zobacz niezwykłą metamorfozę Roberta Więckiewicza

Patrząc na zdjęcia Roberta Więckiewicza z początku jego kariery, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany, jaka zaszła w jego wyglądzie. W filmach takich jak "Vinci" czy "Ciało" prezentował wizerunek szczupłego, nieco zawadiackiego mężczyzny o chłopięcym uroku. Z biegiem lat jego twarz nabrała jednak głębszego wyrazu, a sylwetka ulegała transformacjom na potrzeby kolejnych ról. Aktor wielokrotnie zmieniał wagę i fryzurę, by jak najlepiej oddać charakter swoich bohaterów.

Dziś Robert Więckiewicz to dojrzały mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu. Zmarszczki i siwiejące włosy tylko dodają mu charakteru, który tak doskonale wykorzystuje przed kamerą. Jego styl również ewoluował - z casualowego wizerunku przeszedł do eleganckich, dobrze skrojonych garniturów, w których prezentuje się na czerwonych dywanach. Ta zewnętrzna przemiana jest doskonałym odzwierciedleniem jego artystycznej dojrzałości i drogi, jaką przeszedł od początkującego aktora do ikony polskiego kina.

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Na co dzień mąż i ojciec. Kim jest Robert Więckiewicz po zejściu z planu?

Mimo ogromnej popularności Robert Więckiewicz niezwykle ceni sobie prywatność i rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego. Wiadomo, że od lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim. Jego żoną jest teatrolożka Natalia Adaszyńska. Para wspólnie wychowuje syna, Konstantego. Aktor konsekwentnie chroni swoją rodzinę przed zainteresowaniem mediów, skupiając uwagę publiczności wyłącznie na swojej pracy zawodowej. To postawa, która zyskuje mu szacunek zarówno widzów, jak i ludzi z branży filmowej.

Wciąż na szczycie. Co dziś robi jeden z najlepszych polskich aktorów?

Robert Więckiewicz ani na chwilę nie zwalnia tempa. W 2025 roku fani mogli go podziwiać w dwóch głośnych produkcjach. Aktor powrócił do jednej ze swoich kultowych ról w filmie "Vinci 2", ponownie wcielając się w postać Roberta "Cumy" Cumińskiego. Zagrał również główną rolę w serialu "Wzgórze psów". Jako członek Europejskiej Akademii Filmowej ugruntował swoją pozycję nie tylko na polskim, ale i międzynarodowym rynku. Dziś Robert Więckiewicz pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w kraju, a widzowie z niecierpliwością wyczekują jego kolejnych, z pewnością mistrzowskich, ról.