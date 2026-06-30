Mundial 2026. Niemiecki bramkarz pobił historyczny rekord

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-30 5:16

Manuel Neuer zapisał się w historii mistrzostw świata, występując po raz 23. na mundialu. Bramkarz reprezentacji Niemiec ustanowił w ten sposób nowy rekord na swojej pozycji, wyprzedzając w klasyfikacji Francuza Hugo Llorisa. Niestety jego drużyna pożegnała się z mistrzostwami po dramatycznym meczu.

Ręka bramkarza w brudnej rękawicy broni piłkę na zielonej murawie, rozrzucając grudki ziemi. W tle widać pustą bramkę i oświetlenie stadionu. Więcej o rekordzie Neuera przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka bramkarza w rękawicy chwytająca piłkę na murawie przed bramką.

Koniec mundialu dla Niemiec po rzutach karnych

Niemiecki bramkarz Manuel Neuer zagrał w swoim 23. meczu na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Jego drużyna pożegnała się jednak z turniejem już w 1/16 finału. Reprezentacja Niemiec została wyeliminowana z dalszych rozgrywek przez kadrę Paragwaju po serii rzutów karnych.

To osiągnięcie czyni go absolutnym rekordzistą na tej pozycji. Żaden inny bramkarz w historii nie może pochwalić się taką liczbą mundialowych występów. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji znajduje się reprezentant Francji Hugo Lloris, który ma na swoim koncie 20 rozegranych spotkań na turniejach tej rangi.

Kto rozegrał najwięcej meczów w MŚ?

Choć Manuel Neuer jest rekordzistą wśród bramkarzy, w ogólnej klasyfikacji bezkonkurencyjny pozostaje Lionel Messi. Argentyńczyk, biorący udział także w tegorocznych zmaganiach, rozegrał na mistrzostwach świata łącznie aż 29 spotkań, dystansując resztę stawki.

Warto odnotować, że w czołówce historycznego zestawienia znajdują się również reprezentanci Polski. Władysław Żmuda rozegrał 21 spotkań podczas mistrzostw świata, a jego kolega z reprezentacji, Grzegorz Lato, zaliczył o jedno spotkanie mniej, co daje mu 20 mundialowych występów.