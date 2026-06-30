Holandia remisuje z Marokiem. Czeka nas dogrywka w walce o ćwierćfinał

Spis treści Emocjonująca końcówka w Monterrey

Emocjonująca końcówka w Monterrey

Spotkanie rozgrywane w Monterrey przyniosło wiele emocji, szczególnie w drugiej połowie. Bramkę dla zespołu z Europy strzelił Cody Gakpo w 72. minucie. Wydawało się, że Holendrzy dowiozą zwycięstwo do końca regulaminowego czasu gry.

Marokańczycy nie dali jednak za wygraną. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Issa Diop, wykorzystując uderzenie głową. Ten sam zawodnik został wcześniej ukarany żółtą kartką przez brazylijskiego sędziego, Wiltona Sampaio. Mecz na stadionie w Meksyku śledziło z trybun 51 243 widzów.