Holandia remisuje z Marokiem. Czeka nas dogrywka w walce o ćwierćfinał

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-30 5:15

W meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata Holandia zremisowała z Marokiem 1:1 po regulaminowym czasie gry. Spotkanie odbywa się w meksykańskim Monterrey. O awansie zadecyduje dogrywka, a w przypadku jej braku rozstrzygnięcia, rzuty karne.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarzy walczących o piłkę na mokrym, trawiastym boisku podczas meczu.

Emocjonująca końcówka w Monterrey

Spotkanie rozgrywane w Monterrey przyniosło wiele emocji, szczególnie w drugiej połowie. Bramkę dla zespołu z Europy strzelił Cody Gakpo w 72. minucie. Wydawało się, że Holendrzy dowiozą zwycięstwo do końca regulaminowego czasu gry.

Marokańczycy nie dali jednak za wygraną. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Issa Diop, wykorzystując uderzenie głową. Ten sam zawodnik został wcześniej ukarany żółtą kartką przez brazylijskiego sędziego, Wiltona Sampaio. Mecz na stadionie w Meksyku śledziło z trybun 51 243 widzów.