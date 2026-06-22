Reżyser ujawnia obsadę "Rancza". Dziewięć nowych aktorek na planie

Nowy sezon "Rancza". Dziewięć aktorek na planie "Zemsty Wiedźm"

Produkcja Telewizji Polskiej zyskała miano absolutnie kultowej. Na początku niewiele osób przypuszczało, że opowieść o polskiej prowincji okaże się tak gigantycznym hitem. Widzowie błyskawicznie obdarzyli jednak sympatią społeczność Wilkowyj oraz przybyłą z USA Lucy. Twórcy zrealizowali łącznie dziesięć serii, a wielki finał stacja pokazała pod koniec listopada 2016 roku. Od tamtego czasu w przestrzeni medialnej co chwilę pojawiały się plotki o wznowieniu hitowego tytułu.

Zmarły w 2018 roku Andrzej Grembowicz, odpowiadający za scenariusz produkcji, już dawno temu zdążył przygotować tekst nowej odsłony. Choć doniesienia o projekcie "Ranczo. Zemsta wiedźm" regularnie elektryzowały prasę, odejście wybitnych aktorów – Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki – w mniemaniu wielu osób ostatecznie przekreśliło szanse na realizację tych planów.

Sytuacja zmieniła się w 2024 roku, gdy autorzy znów dali fanom powody do optymizmu, a pod koniec minionego roku oficjalnie potwierdzono telewizyjny powrót serii. Jedenasty sezon zamknie ostatecznie wszystkie wątki w zaledwie sześciu odcinkach. W ostatnich dniach maja aktorzy zgromadzili się na pierwszym wspólnym czytaniu scenariusza, z kolei 9 czerwca ekipa definitywnie rozpoczęła prace przed kamerami.

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Wojciech Adamczyk odpowiada fanom "Rancza" i ujawnia role nowych gwiazd

Reżyser serialu Wojciech Adamczyk aktywnie dzieli się nowinkami z planu na swoim profilu na Facebooku. Właśnie za pośrednictwem tego serwisu zaprezentował fotografie aż dziewięciu artystek zasilających ekipę. Do obsady dołączyły: legendarna Dorota Stalińska, Joanna Stanecka, Anna Sroka-Hryń, Kalina Poks, siostry Karolina i Paulina Chapko, Katarzyna Maciąg, Magdalena Wróbel oraz Monika Pawlicka.

Twórca od razu wyjaśnił też, w kogo wcielą się zatrudnione gwiazdy. Okazuje się, że odegrają one rolę tytułowych wiedźm.

Wiedźmy z Lucy i Babką! - napisał pod wspólnym zdjęciem aktorek z Grażyną Zielińską i Ilona Ostrowską.

Reżyser wdał się również w dyskusję ze sceptycznymi internautami, którzy otwarcie krytykowali angażowanie kolejnych nowych twarzy. Fani liczyli bowiem na to, że fabuła skupi się niemal wyłącznie na ich dotychczasowych ulubieńcach. W odpowiedzi na zarzuty widzów twórca zamieścił w niedzielę w nocy w sieci krótki, lecz niezwykle wymowny komunikat.

Drodzy Ranczersi! Wśród tysięcy postów i komentarzy dotyczących "Rancza 11" kilkadziesiąt osób napisało, że. "reżyser wie, co robi". Tak jak oni "dajcie szansę"! Naprawdę sądzicie, że mordowałbym ukochane dziecko? - napisał.

Wielbicielom znanej produkcji nie pozostaje teraz nic innego, jak tylko w pełni zaufać wyobraźni reżysera oraz głównego scenarzysty.

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