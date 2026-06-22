Likwidacja wytwórni narkotyków w Bydgoszczy i regionie. Zatrzymano czterech mężczyzn

Skoordynowane działania policji w trzech powiatach

Funkcjonariusze z bydgoskiej komendy miejskiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz pseudokibiców podjęli działania na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji. W akcji uczestniczyli policjanci z różnych wydziałów komendy miejskiej oraz wojewódzkiej, a także specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego. Funkcjonariusze przy wsparciu pododdziałów kontrterrorystycznych z Bydgoszczy i Gdańska jednocześnie weszli do wytypowanych obiektów. Czynności te pozwoliły na zlikwidowanie czterech punktów, w których odbywała się produkcja środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zabezpieczono kilogramy syntetycznych substancji i MDMA

W trakcie przeszukań mundurowi zlikwidowali laboratoria służące do wytwarzania tak zwanego kryształu. Z opinii ekspertów wynika, że z zabezpieczonych na miejscu komponentów oraz substancji mogło powstać łącznie kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków. Policjanci przejęli między innymi ponad 9 kilogramów kryształu z grupy katynonów, substancje 3-CMC i 4-CMC, a także ponad 2200 tabletek MDMA. Wśród zabezpieczonych środków znalazły się również kokaina oraz marihuana, które trafiły do policyjnego depozytu jako dowody w sprawie.

Zatrzymani mężczyźni i tymczasowy areszt

W związku z nielegalnym procederem funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 28 do 58 lat. Podczas weryfikacji tożsamości ustalono, że najstarszy z nich był poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do odbycia kary 4 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa związane z narkotykami. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące produkcji zakazanych środków syntetycznych. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dalsze śledztwo w sprawie skali procederu

Obecnie czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy miejskiej w Bydgoszczy. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności, w jakich działała grupa, oraz starają się ustalić dokładną skalę prowadzonej produkcji. Podejrzanym za zarzucane czyny grożą wysokie wyroki więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a mundurowi analizują zabezpieczony materiał dowodowy zgromadzony w czterech zlikwidowanych punktach.

Źródło: Policja.pl