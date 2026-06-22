Dziecko zatrzaśnięte w aucie we Wrocławiu. Policjantki wybiły szybę na parkingu podziemnym

Interwencja policji na osiedlu Krzyki we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 czerwca 2026 roku, gdy kobieta przebywająca na parkingu podziemnym przekazała kluczyki swojemu 1,5-rocznemu dziecku. Maluch bawiąc się nimi, w pewnym momencie przypadkowo zablokował drzwi od środka i został sam w pojeździe. Zaniepokojona matka, biorąc pod uwagę panujące wysokie temperatury oraz zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, niezwłocznie wezwała na pomoc służby ratunkowe. Na zgłoszenie zareagował patrol z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec, który został skierowany bezpośrednio na miejsce zdarzenia.

Policjantki wybiły szybę w samochodzie

Funkcjonariuszki, które jako pierwsze dotarły na parking, dokonały błyskawicznej oceny sytuacji. Mundurowe uznały, że ze względu na upływający czas oraz bezpieczeństwo dziecka konieczne jest siłowe wejście do środka i podjęły decyzję o wybiciu szyby od strony kierowcy. Takie działanie pozwoliło na sprawne wydostanie dziecka z wnętrza pojazdu. Na miejsce przybył także zespół ratownictwa medycznego, aby skontrolować stan zdrowia malucha. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że dziecko nie odniosło żadnych obrażeń i nie wymagało hospitalizacji.

Apel o bezpieczeństwo dzieci w pojazdach

Policjanci przypominają wszystkim opiekunom, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci bez nadzoru w samochodzie, nawet jeśli ma to trwać tylko chwilę. Wysoka temperatura panująca wewnątrz pojazdu może w ciągu zaledwie kilku minut doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Funkcjonariusze podkreślają, że bezpieczeństwo najmłodszych zależy przede wszystkim od rozwagi dorosłych i unikania ryzykownych zachowań. Sytuacja z 21 czerwca 2026 roku pokazuje, jak chwila nieuwagi może doprowadzić do konieczności interwencji służb ratunkowych.

Źródło: Policja.pl