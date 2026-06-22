Dziecko zatrzaśnięte w aucie we Wrocławiu. Policjantki wybiły szybę na parkingu podziemnym

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-22 11:01

21 czerwca 2026 roku na jednym z parkingów podziemnych na osiedlu Krzyki we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Półtoraroczne dziecko przypadkowo zatrzasnęło się wewnątrz samochodu po tym, jak otrzymało od matki kluczyki do zabawy. Na miejsce wezwano policjantki z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec, które pomogły uwolnić malucha.

Plecy policjanta w granatowej koszulce polo z widocznym białym napisem POLICJA na wysokości łopatek. Detal podkreśla rolę służb ratunkowych w interwencji na wrocławskich Krzykach. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Szymon Mańkowski

Interwencja policji na osiedlu Krzyki we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 czerwca 2026 roku, gdy kobieta przebywająca na parkingu podziemnym przekazała kluczyki swojemu 1,5-rocznemu dziecku. Maluch bawiąc się nimi, w pewnym momencie przypadkowo zablokował drzwi od środka i został sam w pojeździe. Zaniepokojona matka, biorąc pod uwagę panujące wysokie temperatury oraz zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, niezwłocznie wezwała na pomoc służby ratunkowe. Na zgłoszenie zareagował patrol z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec, który został skierowany bezpośrednio na miejsce zdarzenia.

Policjantki wybiły szybę w samochodzie

Funkcjonariuszki, które jako pierwsze dotarły na parking, dokonały błyskawicznej oceny sytuacji. Mundurowe uznały, że ze względu na upływający czas oraz bezpieczeństwo dziecka konieczne jest siłowe wejście do środka i podjęły decyzję o wybiciu szyby od strony kierowcy. Takie działanie pozwoliło na sprawne wydostanie dziecka z wnętrza pojazdu. Na miejsce przybył także zespół ratownictwa medycznego, aby skontrolować stan zdrowia malucha. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że dziecko nie odniosło żadnych obrażeń i nie wymagało hospitalizacji.

Apel o bezpieczeństwo dzieci w pojazdach

Policjanci przypominają wszystkim opiekunom, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci bez nadzoru w samochodzie, nawet jeśli ma to trwać tylko chwilę. Wysoka temperatura panująca wewnątrz pojazdu może w ciągu zaledwie kilku minut doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Funkcjonariusze podkreślają, że bezpieczeństwo najmłodszych zależy przede wszystkim od rozwagi dorosłych i unikania ryzykownych zachowań. Sytuacja z 21 czerwca 2026 roku pokazuje, jak chwila nieuwagi może doprowadzić do konieczności interwencji służb ratunkowych.

Źródło: Policja.pl