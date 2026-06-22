Atak z bronią pneumatyczną w Zabrzu. 20-latek został tymczasowo aresztowany

Atak w dzielnicy Mikulczyce i obrażenia twarzy

Śledczy z Zabrza ustalili, że w ubiegłym tygodniu doszło do poważnego zdarzenia z udziałem dwóch młodych mężczyzn. 20-latek zaatakował 21-letniego mieszkańca miasta, zadając mu uderzenia oraz strzelając do niego z broni pneumatycznej. W wyniku tego ataku pokrzywdzony doznał obrażeń twarzy, a jedna z kul zatrzymała się 1 centymetr od jego gałki ocznej. Sytuacja ta została zakwalifikowana przez służby jako spowodowanie uszkodzenia ciała.

Zatrzymanie sprawcy przez zabrzańskich kryminalnych

Po otrzymaniu informacji o pobiciu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości napastnika. Policjanci z Wydziału Kryminalnego szybko wytypowali podejrzanego i dokonali jego zatrzymania. W trakcie czynności wyszło na jaw, że 20-letni mężczyzna był już w przeszłości notowany przez organy ścigania za udział w bójce. Zebrany przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na oficjalne przedstawienie mu zarzutów.

Decyzja o trzymiesięcznym areszcie

Ze względu na charakter zdarzenia oraz zgromadzone dowody, śledczy wystąpili z wnioskiem o izolację podejrzanego. Sąd przychylił się do tego postulatu i zdecydował, że zatrzymany 20-latek trafi do tymczasowego aresztu. Mężczyzna spędzi tam najbliższe 3 miesiące, czekając na dalsze decyzje w swojej sprawie. Postępowanie dotyczące ataku w Mikulczycach jest kontynuowane przez zabrzańską policję.

Źródło: Policja.pl