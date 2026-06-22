Zatrzymanie grupy złodziei samochodów w Skierniewicach. Policja odzyskała auta i przejęła narkotyki

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-22 11:01

Policjanci ze Skierniewic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów na terenie województwa łódzkiego. Podczas działań przeprowadzonych 16 czerwca 2026 roku funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn oraz zabezpieczyli znaczne ilości substancji odurzających. W ręce mundurowych trafiły również skradzione pojazdy oraz specjalistyczny sprzęt służący do włamań.

Bok policyjnego radiowozu z widocznym napisem „POLICJA” w kolorze białym na niebieskim tle, z elementami odblaskowymi. Poniżej znajduje się żółty pas odblaskowy. Detale takie jak fragment opony i lusterka samochodu są także widoczne. Całość ilustruje informację o rozbiciu grupy złodziei samochodów, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Michał Reszczyński

Służby rozbiły grupę zajmującą się kradzieżą pojazdów

Realizacja działań miała miejsce 16 czerwca 2026 roku na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, których wspierali mundurowi z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Stołecznej Policji. W działaniach brały udział także wyspecjalizowane jednostki kontrterrorystyczne, w tym Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA oraz funkcjonariusze z łódzkiego pododdziału SPKP. Dzięki wspólnej pracy operacyjnej zatrzymano czterech mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku od 31 do 45 lat.

Przejęte narkotyki i odzyskane samochody marek BMW oraz Lexus

W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych substancji, w tym ponad 3900 gramów marihuany, ponad 280 gramów mefedronu oraz przeszło 230 gramów amfetaminy. Funkcjonariusze przejęli również ponad 4100 gramów niezidentyfikowanej substancji, która została przekazana do dalszych badań w laboratorium. Oprócz narkotyków mundurowi odzyskali dwa samochody marki BMW i Lexus, a także dwa silniki pochodzące z kradzieży. Zabezpieczono także kilkanaście części samochodowych oraz urządzenia elektroniczne służące do zakłócania sygnałów GPS i przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, które zostaną poddane specjalistycznym badaniom.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni w wieku 42 i 45 lat odpowiedzą dodatkowo za kradzieże z włamaniem do trzech samochodów, za co grozi im kara do 10 lat więzienia. Pozostali dwaj zatrzymani w wieku 31 i 38 lat usłyszeli zarzuty paserstwa, a ponadto odpowiedzą za przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech mężczyzn na okres trzech miesięcy, a policja pod nadzorem prokuratury nie wyklucza dalszych czynności procesowych oraz kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl