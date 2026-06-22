Zatrzymanie grupy złodziei samochodów w Skierniewicach. Policja odzyskała auta i przejęła narkotyki

Służby rozbiły grupę zajmującą się kradzieżą pojazdów

Realizacja działań miała miejsce 16 czerwca 2026 roku na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, których wspierali mundurowi z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Stołecznej Policji. W działaniach brały udział także wyspecjalizowane jednostki kontrterrorystyczne, w tym Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA oraz funkcjonariusze z łódzkiego pododdziału SPKP. Dzięki wspólnej pracy operacyjnej zatrzymano czterech mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku od 31 do 45 lat.

Przejęte narkotyki i odzyskane samochody marek BMW oraz Lexus

W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych substancji, w tym ponad 3900 gramów marihuany, ponad 280 gramów mefedronu oraz przeszło 230 gramów amfetaminy. Funkcjonariusze przejęli również ponad 4100 gramów niezidentyfikowanej substancji, która została przekazana do dalszych badań w laboratorium. Oprócz narkotyków mundurowi odzyskali dwa samochody marki BMW i Lexus, a także dwa silniki pochodzące z kradzieży. Zabezpieczono także kilkanaście części samochodowych oraz urządzenia elektroniczne służące do zakłócania sygnałów GPS i przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, które zostaną poddane specjalistycznym badaniom.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni w wieku 42 i 45 lat odpowiedzą dodatkowo za kradzieże z włamaniem do trzech samochodów, za co grozi im kara do 10 lat więzienia. Pozostali dwaj zatrzymani w wieku 31 i 38 lat usłyszeli zarzuty paserstwa, a ponadto odpowiedzą za przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech mężczyzn na okres trzech miesięcy, a policja pod nadzorem prokuratury nie wyklucza dalszych czynności procesowych oraz kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl