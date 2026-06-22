Ranking ATP. Zmiany dla polskich tenisistów

Powrót Huberta Hurkacza do czołówki

Hubert Hurkacz zaledwie tydzień wcześniej wypadł poza najlepszą setkę tenisistów. Była to jego pierwsza taka sytuacja od 2018 roku. Powrót na 95. pozycję zawdzięcza osiągnięciu 1/8 finału w turnieju ATP 500 w Halle.

W ubiegłym sezonie 29-letni wrocławianin o tej porze nie rywalizował na kortach. Poddany został wówczas operacji kolana. Obecnie nie musi bronić punktów, a każde kolejne zwycięstwo będzie poprawiać jego pozycję rankingową.

Kamil Majchrzak z życiowym osiągnięciem

Kamil Majchrzak zaliczył awans o jedną lokatę w zestawieniu. Osiągnął w ten sposób najlepsze w karierze 46. miejsce. W turnieju w Halle odpadł w pierwszej rundzie, jednak zyskał dzięki rezultatom innych graczy.

W czołowej dziesiątce rankingu zaszła tylko jedna zmiana. Amerykanin Taylor Fritz awansował na siódmą pozycję. Wyprzedził tym samym Rosjanina Daniiła Miedwiediewa po dojściu do finału turnieju w Halle.