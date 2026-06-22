Ranking ATP. Zmiany dla polskich tenisistów

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-22 11:15

Kamil Majchrzak awansował na 46. pozycję w rankingu ATP. To jego najlepszy wynik w karierze. Z kolei Hubert Hurkacz wraca do pierwszej setki zestawienia. Niezmiennie liderem rankingu jest Jannik Sinner.

Ujęcie rakiety tenisowej uderzającej piłkę tuż nad siatką na kortach ceglanych, z unoszącym się pyłem, co symbolizuje dynamikę zmian w rankingu ATP. Więcej informacji o polskich tenisistach znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka osoby uderzającej rakietą w piłkę tenisową, która odbija się od górnej krawędzi siatki na korcie.

Powrót Huberta Hurkacza do czołówki

Hubert Hurkacz zaledwie tydzień wcześniej wypadł poza najlepszą setkę tenisistów. Była to jego pierwsza taka sytuacja od 2018 roku. Powrót na 95. pozycję zawdzięcza osiągnięciu 1/8 finału w turnieju ATP 500 w Halle.

W ubiegłym sezonie 29-letni wrocławianin o tej porze nie rywalizował na kortach. Poddany został wówczas operacji kolana. Obecnie nie musi bronić punktów, a każde kolejne zwycięstwo będzie poprawiać jego pozycję rankingową.

Kamil Majchrzak z życiowym osiągnięciem

Kamil Majchrzak zaliczył awans o jedną lokatę w zestawieniu. Osiągnął w ten sposób najlepsze w karierze 46. miejsce. W turnieju w Halle odpadł w pierwszej rundzie, jednak zyskał dzięki rezultatom innych graczy.

W czołowej dziesiątce rankingu zaszła tylko jedna zmiana. Amerykanin Taylor Fritz awansował na siódmą pozycję. Wyprzedził tym samym Rosjanina Daniiła Miedwiediewa po dojściu do finału turnieju w Halle.