Remont u Małgorzaty Sochy. Tak teraz wygląda jej dom! "Wielka demolka"

Małgorzata Socha poczuła wiosnę w powietrzu i postawiła na zmiany. Nie chodzi jednak o odświeżenie garderoby czy kosmetyczne poprawki w wystroju, lecz o totalny, gruntowny remont. Popularna aktorka, którą na Instagramie śledzi ponad milion osób, na co dzień mieszka z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trojgiem dzieci w podwarszawskich Michałowicach. To tam, z dala od błysków fleszy, stworzyła swój azyl o imponującej powierzchni 350 metrów kwadratowych.

Dom Małgorzaty Sochy

Przez lata fani zachwycali się luksusowymi wnętrzami i przestronnym ogrodem, w którym gwiazda chętnie ćwiczyła jogę czy pielęgnowała rośliny. Jednak wraz z nadejściem pierwszych promieni słońca i dwucyfrowych temperatur, Małgorzata Socha postanowiła przystąpić do działania. Po przytulnych salonach, które znaliśmy z jej postów, nie pozostał niemal żaden ślad. To prawdziwa budowa od podstaw. Gwiazda ekranu opublikowała zdjęcia, na których widzimy ją w samym centrum "pola bitwy". Zamiast stylowych kanap i designerskich dodatków, tło stanowią teraz surowe, ceglane mury i odsłonięte stropy. Mimo wszechobecnego pyłu i wystających z sufitu kabli, aktorka nie traci uśmiechu. Jak widać - żadna demolka nie jest jej straszna.

To się nazywa rozmach! Na opublikowanych w mediach społecznościowych fotografiach widać, że ekipa remontowa zdążyła już dosłownie rozebrać wnętrza do surowego stanu. Podłogi pokrywa warstwa gruzu i kruszywa, a nad głową aktorki zwisają pęki kabli. Sama 45-latka nazwała to wielką demolką.

Kochani, zaczęło się… wielki remont, a właściwie wielka demolka. Na ten moment więcej tu kurzu niż planu, ale działamy! Trzymajcie kciuki, żeby z tego chaosu wyszło coś pięknego - zwróciła się do fanów pełna optymizmu.

Do tej pory dom Małgorzaty Sochy był synonimem elegancji w stylu nowojorskim. Wnętrza opierały się na jasnej palecie barw: bieli, beżach i szarościach, dopełnionych szykownymi akcentami glamour. Na jaki klimat gwiazda postawi tym razem? To się okaże. Jak wynika z jej opisu, aktorka sama nie wie jeszcze, w jakim kierunku pójść.