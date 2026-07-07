Rafał Maserak zaszalał z fryzurą. Zdecydował się na drastyczną zmianę

Nowa fryzura Rafała Maseraka. Juror został blondynem

Jako choreograf, tancerz i sprawdzony juror hitowych formatów telewizyjnych, Rafał Maserak trwale wpisał się w krajobraz polskiego show-biznesu. Odbiorcy doskonale znają jego klasyczny ubiór oraz niezmienny od dekad, elegancki wizerunek. Gwiazdor rzadko pozwalał sobie na drastyczne ingerencje w swój wygląd, przez co każdy najmniejszy detal od razu rzuca się w oczy. Tym razem ulubieniec widzów postanowił całkowicie zaszaleć i przefarbował charakterystyczne ciemne kosmyki na jasny blond.

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Odświeżony wizerunek choreografa błyskawicznie stał się tematem gorących dyskusji. Gwiazdor pochwalił się nowym odcieniem, obok którego po prostu nie da się przejść bez reakcji. Niewątpliwie jasne pasma sprawiły, że zyskał zdecydowanie bardziej wakacyjny i odmłodzony wygląd, dodając mu przy okazji odrobiny drapieżności.

Ponieważ juror telewizyjnych show zwykle twardo trzyma się sprawdzonych rozwiązań estetycznych, ostre cięcie i rozjaśnianie wywołały spore poruszenie. Przez bardzo długi czas widzowie oglądali go w identycznym wydaniu. Z tego względu decyzja o zejściu z ciemnego koloru może prowokować u odbiorców bardzo zróżnicowane odczucia.

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Niewątpliwie popularny tancerz pokazał, że potrafi zaryzykować i porzucić bezpieczną klasykę na rzecz mocnego uderzenia. Rozjaśnienie fryzury to w jego przypadku zdecydowanie najodważniejszy krok wizerunkowy na przestrzeni minionych lat.

Gwiazdor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób skupić na sobie wzrok publiczności. Na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych oraz na szklanym ekranie, relacjonując kulisy swojej pracy i życia prywatnego. Obecnie jednak to nie zawodowe wyzwania czy taneczne popisy stanowią główny temat rozmów, a jego odmieniona głowa.

Zaskakujący ruch Rafała Maseraka dobitnie udowadnia, jak mocno jeden detal wpływa na ocenę całej sylwetki. Przefarbowanie się sprawiło, że znany juror prezentuje się teraz w znacznie swobodniejszym i zdecydowanie mniej oficjalnym wydaniu.