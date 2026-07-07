Anna Lewandowska ćwiczy na luksusowym jachcie. Pokazała, jak dbać o formę podczas urlopu

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Anna Lewandowska pokazuje efekty ćwiczeń. Luksusowy jacht stał się jej siłownią
Żona Roberta Lewandowskiego od dłuższego czasu udowadnia, że dbanie o zdrowie to coś więcej niż sezonowa zachcianka – to styl życia. W mediach społecznościowych chętnie publikuje wskazówki treningowe, dietetyczne przepisy oraz sposoby na zachowanie witalności. Nie inaczej jest w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Trenerka postanowiła wykorzystać słoneczną aurę i luksusowe warunki, by nagrać kolejny zestaw ćwiczeń. Tym razem za salę treningową posłużył jej elegancki jacht, a w tle widać było błękitne morze. Czy taka sceneria zachęca do aktywności?
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Pośladki Anny Lewandowskiej robią wrażenie. Trening dolnych partii ciała na jachcie
Najnowsze wideo trenerki to krótka, lecz intensywna sesja skupiająca się na nogach i pośladkach. Taka forma aktywności sprawdza się idealnie, gdy brakuje czasu lub jesteśmy na wyjeździe.
W dołączonym wpisie Anna Lewandowska namawia fanów do wygospodarowania kilkunastu minut w ciągu dnia. Wystarczy mata i dobra muzyka, by zadbać o swoją kondycję. Instruktorka nie zapomniała też o technikaliach – zaleca 12-15 powtórzeń na każdą ze stron, podzielonych na 3 do 4 serii. Pomiędzy nimi sugeruje od 30 do 45 sekund przerwy na regenerację.
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Jeśli dziś masz zrobić tylko jedną rzecz dla siebie, niech to będzie ten trening. Włącz ulubioną playlistę, rozłóż matę i daj sobie te kilkanaście minut. 12–15 powtórzeń na stronę / 3-4 rundy/ 30-45 s odpoczynku między każdą z nich. ZAPISZ I DAJ ZNAĆ PO! - zachęciła celebrytka na swoim instagramowym koncie.
Wideo z jachtu wywołało sporo pozytywnych reakcji wśród internautów. Obserwatorzy chwalą konsekwencję Lewandowskiej i cenią to, że potrafi motywować innych nawet podczas swojego urlopu.
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Fantastycznie prześlicznie przepięknie rewelacyjnie poprostu bajka tak trzymać Aniu. Proszę całym sercem - napisała jedna z fanek.