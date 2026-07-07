Lionel Messi i Antonela Roccuzzo znają się od dziecka. Niesamowita historia argentyńskiej pary

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-07 15:24

Romantyczne losy Lionela Messiego i Antoneli Roccuzzo przypominają fabułę wzruszającego filmu. Argentyńska para poznała się w rodzinnym Rosario jeszcze w czasach dzieciństwa, a ich relacja pokonała rozłąkę oraz gigantyczną popularność, kończąc się bajkowym ślubem i narodzinami 3 synów.

Leo Messi z żoną Antonelą
Autor: Antonela Roccuzzo/ Instagram Leo Messi z żoną Antonelą
Antonela Roccuzzo, żona Leo Messiego
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Pierwsze spotkanie tej dwójki miało miejsce, kiedy przyszły wirtuoz futbolu liczył raptem dziewięć lat. Stało się to możliwe dzięki Lucasowi Scaglii, który przyjaźnił się z Leo, a prywatnie był kuzynem dziewczynki. Dzieci chętnie spędzały ze sobą wolne chwile, a młodziutki sportowiec głosił, że w przyszłości zdobędzie serce wybranki. Rozstanie nastąpiło kilka lat później, kiedy to trzynastoletni utalentowany gracz przeniósł się do stolicy Katalonii w pogoni za zawodowym sukcesem na murawie.

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Lionel Messi i Antonela Roccuzzo ukrywali swój związek

Znajomość odżyła na nowo wraz z upływem czasu, ewoluując w prawdziwe uczucie. Status oficjalnych partnerów zyskali w 2008 roku, jednak na początku konsekwentnie unikali błysku fleszy i wścibskich aparatów. Dopiero kilkanaście miesięcy później Messi zdradził dziennikarzom, że jego serce jest zajęte. Z kolei rok 2010 przyniósł radosną nowinę o planowanym ślubie tej pary. Studentka dietetyki zdecydowała się porzucić dotychczasowe życie i wyleciała do Barcelony za swoim narzeczonym.

Uroczysta ceremonia zaślubin odbyła się ostatniego dnia czerwca 2017 roku w mieście, z którego oboje pochodzą. Wydarzenie zyskało miano absolutnego fenomenu w południowoamerykańskiej prasie, a doniesienia o nim obiegły całą kulę ziemską. Zaproszenie otrzymało około 260 bliskich, włączając w to wybitnych piłkarzy, a terenu pilnowały potężne siły mundurowe. Wybranka sportowca zachwyciła zgromadzonych kreacją stworzoną przez wybitną hiszpańską kreatorkę mody Rosę Clarę.

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Dwóch synów przyszło na świat jeszcze przed sformalizowaniem relacji przez rodziców. Jako pierwszy urodził się Thiago w 2012 roku, a trzy lata później później powitano na świecie Mateo. Z kolei najmłodszy potomek, Ciro, dołączył do braci w 2018 roku. Słynny piłkarz często wspomina w rozmowach z dziennikarzami, że to właśnie najbliżsi są jego największą siłą. Regularnie komplementuje partnerkę za mądrość oraz bezwarunkową pomoc. Doskonałym dowodem tej silnej więzi jest stała obecność żony i dzieci na stadionach podczas mundialu w 2026 roku.

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