Katarzyna Piter gra dalej na Wimbledonie. Polka i Czeszka pokonały kolejne rywalki

Katarzyna Piter ratuje honor polskiego tenisa na Wimbledonie

Poznanianka pozostała jedyną polską tenisistką, która wciąż ma szanse na osiągnięcie sukcesu w prestiżowym londyńskim turnieju. Katarzyna Piter i jej deblowa partnerka Anna Siskova świetnie dogadują się na korcie, czego efektem jest awans do czołowej ósemki rozgrywek. We wtorek polsko-czeska para skutecznie rozprawiła się z Lindą Noskovą oraz Rebeccą Sramkovą, triumfując w dwóch setach 7:5, 6:4. Poprzeczka w kolejnej rundzie powędruje znacznie wyżej, ponieważ ich następnymi rywalkami w walce o półfinał będą rozstawione z numerem drugim Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani.

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Katarzyna Piter była kiedyś życiową partnerką Łukasza Kubota

Przed laty Katarzyna Piter z powodzeniem rywalizowała w zmaganiach singlowych, docierając w 2014 roku na 95. pozycję w singlowym zestawieniu WTA. Zawsze imponowała niesamowitym zaangażowaniem i walecznością na korcie, jednak jej solową karierę mocno skomplikowały liczne kontuzje. Obecnie Poznanianka skupia się już na grze podwójnej. Warto przypomnieć, że dekadę temu jej partnerem życiowym przez kilka lat był Łukasz Kubot. Utytułowany polski deblista dostrzegł wdzięk i urodę długonogiej tenisistki dokładnie w czasach swoich największych sportowych sukcesów. Ten związek nie wytrzymał jednak próby czasu, a Kubot oświadczył się później byłej Miss Polski, Magdalenie Bieńkowskiej.

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