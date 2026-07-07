Krzysztof z programu "Rolnik szuka żony" pochwalił się narzeczoną. Zrobił to po raz pierwszy

Krzysztof Skorulski nie odnalazł drugiej połówki w telewizyjnym hicie „Rolnik szuka żony”, ale szybko uśmiechnęło się do niego szczęście w życiu prywatnym. Odrzucenie ze strony Agnieszki nie przekreśliło jego szans na uczucie i obecnie mężczyzna przygotowuje się do ślubu. Choć przez długi czas bardzo chronił tożsamość swojej partnerki, w lipcu 2026 roku postanowił przerwać milczenie. Uczestnik randkowego formatu ostatecznie ujawnił, kim jest jego obecna narzeczona.

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Agnieszka nie chciała związku z rolnikiem Krzysztofem

Występ Krzysztofa Skorulskiego w dwunastej odsłonie programu „Rolnik szuka żony” nie zakończył się sukcesem. Gospodarz bardzo mocno wkręcił się w budowanie więzi z Agnieszką, jednak wybranka ostatecznie nie odwzajemniła tych emocji. Fani produkcji byli mocno zaskoczeni takim obrotem spraw. Zauważyli wręcz, że kobieta dawała 29-latkowi mylne sygnały, co tylko rozbudziło jego płonne nadzieje.

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Sonda Oglądasz program "Rolnik szuka żony"? Tak Nie Sporadycznie

Na całe szczęście samotność nie trwała w jego przypadku zbyt długo. Zaraz po zakończeniu telewizyjnej emisji formatu na antenie TVP, Krzysztof goszcząc w „Pytaniu na śniadanie” wyjawił, że od września tworzy niezwykle udaną relację. Mężczyzna zdradził, że jego nowa ukochana odezwała się do niego jeszcze w trakcie trwania telewizyjnego show, kiedy wszyscy wiedzieli już, że znajomość z Agnieszką zakończyła się fiaskiem.

Wspólne zbiory czereśni i piękny pierścionek zaręczynowy

Zaledwie kilka tygodni później do mediów trafiła kolejna pozytywna informacja. Mężczyzna udostępnił w serwisie Instagram kadr przedstawiający pierścionek zaręczynowy, ogłaszając tym samym, że jego nowa miłość zgodziła się zostać jego żoną.

Mimo otwartego mówienia o swoim zadowoleniu z życia, rolnik uparcie nie pokazywał wizerunku swojej wybranki, ukrywając jej twarz i unikając podawania dokładniejszych informacji. Tym razem zdecydował się na mały przełom. Krzysztof wrzucił na swój profil na Instagramie nagranie, na którym razem ze swoją partnerką zajmują się zrywaniem czereśni. To właśnie na tym materiale po raz pierwszy widniał oficjalny profil narzeczonej, a na jej dłoni można było dostrzec lśniący brylant, co uwieczniono również w internetowej galerii.

Jak się okazało, wybranka Krzysztofa ma na imię Magdalena i urodziła się w 1996 roku w Łomży. Sympatycy programu „Rolnik szuka żony” nie kryją swojego zadowolenia, ciesząc się z miłosnego sukcesu uczestnika, który wreszcie ułożył sobie życie.

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