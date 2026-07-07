Oszustwo w powiecie kluczborskim. Senior stracił 91 000 zł

Fałszywa historia o wypadku na przejściu dla pieszych

6 lipca 2026 roku na telefon stacjonarny 75-latka zadzwoniła zapłakana kobieta, która podała się za jego córkę. Drżącym głosem poinformowała, że nie zauważyła czerwonego światła i weszła na przejście dla pieszych, gdzie została uderzona przez samochód. Według jej relacji w wyniku tego zdarzenia zmarła osoba podróżująca autem, a jej samej grozi kara od 3 do 5 lat więzienia. Oszustka twierdziła, że przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów i potrzebuje 125 000 zł dla prokuratora, aby uniknąć odpowiedzialności karnej.

Senior przekazał 91 000 zł rzekomemu kuratorowi

Mężczyzna, chcąc pomóc córce, przygotował najpierw 60 000 zł, które zapakował w oklejony taśmą karton i schował do reklamówki. Około południa wyszedł przed swój dom i oddał gotówkę nieznajomej kobiecie, która miała być kuratorem sądowym. Po pewnym czasie oszustka skontaktowała się z seniorat ponownie, informując o konieczności przekazania kolejnych środków. 75-latek przygotował dodatkowe 31 000 zł, które jeszcze tego samego dnia odebrała ta sama osoba.

Policjanci z Kluczborka szukają sprawców oszustwa

Mieszkaniec powiatu kluczborskiego zorientował się, że został oszukany dopiero 7 lipca 2026 roku, gdy zadzwoniła do niego prawdziwa córka. Podczas rozmowy okazało się, że kobieta nie uczestniczyła w żadnym wypadku, a cała opowieść została wymyślona przez przestępców. Poszkodowany powiadomił policję i złożył stosowne zawiadomienie w tej sprawie. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców wyłudzenia.

Apel służb o zachowanie szczególnej ostrożności

Policjanci po raz kolejny przypominają, że oszuści wykorzystują emocje oraz troskę o najbliższych, aby wyłudzić oszczędności życia. W przypadku otrzymania telefonu z prośbą o pieniądze należy natychmiast rozłączyć się i samodzielnie zweryfikować informację u członków rodziny. Mundurowi proszą również bliskich osób starszych o regularne rozmowy na temat metod działania przestępców. Każda próba oszustwa powinna zostać niezwłocznie zgłoszona pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl