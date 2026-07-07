Michael Olise to mistrz szachownicy. Jego boiskowa strategia szokuje kolegów

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-07 16:33

Ćwierćfinałowy mecz MŚ pomiędzy Francją a Marokiem przyciągnie uwagę kibiców na gwiazdy z ekipy „Trójkolorowych”. Nie każdy wie, że jeden z najważniejszych zawodników tej drużyny, Michael Olise, w wolnym czasie pasjonuje się grą strategiczną. Francuz to utalentowany szachista, który wykorzystuje to, czego uczy go ta królewska gra, podczas występów na murawie. Jego główna zasada? Odgadnięcie każdego ruchu przeciwnika.

Michael Olise i koledzy z reprezentacji Francji na boisku. O szachowej pasji piłkarza przeczytasz w Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Michael Olise, lider francuskiej drużyny, zaskakuje kibiców: poza murawą jest świetnym szachistą, a umiejętność planowania strategii wpływa na jego decyzje na boisku.
  • Z wysokim rankingiem ELO, ten wybitny strateg został nazwany przez legendarnego Thierry'ego Henry'ego "spełnieniem marzeń".
  • Dowiedz się, w jaki sposób ta unikalna pasja może doprowadzić do fascynującego "starcia szachistów" w trakcie mistrzostw świata i którzy jeszcze piłkarze uwielbiają tę królewską grę!
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Mózg operacji. Thierry Henry nazwał go „spełnieniem marzeń”

Obecny sezon to życiowy sukces dla Michaela Olise. W koszulce Bayernu zdobył 22 bramki i zaliczył 31 asyst, a w trakcie mistrzostw ma na koncie już 5 asyst. W studiu telewizyjnym FOX swoimi słowami na temat Olise podzielił się wybitny piłkarz Thierry Henry. Legenda futbolu stwierdziła wprost: on nie po prostu gra w piłkę, on analizuje i przemyśliwuje grę.

Według samego zawodnika, jego zachowanie podczas meczów jest odwzorowaniem działań z szachownicy. Obecnie jego wynik ELO wynosi 1400 punktów, a jego marzeniem jest osiągnięcie bariery 1500.

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Lubię w futbolu agresywny, wysoki pressing. Ciągłe wywieranie presji na przeciwnikach bardzo mi odpowiada. Dokładnie w taki sam sposób gram w szachy

- zdradził Olise.

Mama nauczyła go grać. Teraz ogrywa kolegów z Bayernu Monachium

Zastanawiasz się, dlaczego francuski zawodnik tak bardzo fascynuje się tą grą logiczną? Zaczęło się to w rodzinnym zaciszu, gdzie jego matka przekazała mu podstawowe zasady. Z upływem czasu zaczął sam zgłębiać tajniki, a szachownica zamieniła się dla niego w azyl, dający wytchnienie od wielkiego piłkarskiego świata.

Mama nauczyła mnie podstaw. Lubię myśleć o swoich ruchach i o konsekwencjach kolejnego posunięcia. W takich chwilach moja głowa jest wolna od wszystkiego, zwłaszcza od futbolu. To dla mnie dobre

- relacjonuje piłkarz niemieckiego klubu.

W każdym z dotychczasowych zespołów Olise jest rozpoznawalny ze względu na rozgrywanie szachowych spotkań z kolegami z drużyny. Podczas pobytu w Crystal Palace spędzał godziny na rywalizacji z Eberechim Eze, a teraz w Monachium często staje naprzeciwko Jamala Musiali oraz Kingsleya Comana (jeszcze przed jego przenosinami do Al-Nassr). Chociaż przyznaje, że umiejętności Comana były dla niego za wysokie, z pozostałymi oponentami radzi sobie bez problemu. Zaledwie kilka dni przed mistrzostwami poniósł porażkę z Musialą, lecz od razu wyjaśnił powody, zarzucając rywalowi gorszą formę.

Wielkie starcie szachistów w półfinale? Hiszpanie też mają swojego mistrza

W trakcie tegorocznych mistrzostw świata, Olise nie jest jedynym piłkarzem, który jest wielbicielem tej gry. W kadrze narodowej Hiszpanii również znajdują się miłośnicy szachów, a jeden z nich ma status mistrza w tej dziedzinie. Będąc 11-latkiem, Martín Zubimendi został okrzyknięty szachowym mistrzem w swojej prowincji, Gipuzkoa (w kategorii do 12 lat). Jego zdaniem szachy i futbol mają wspólną cechę.

To gra, która wymaga, abyś miał wszystko pod kontrolą. W obu sportach środek pola jest kluczowy, ponieważ definiuje styl gry

- argumentuje Zubimendi.

W przerwach od treningów z Hiszpanami często dzieli szachownicę z Unaiem Simónem i Danim Olmo. Taka sytuacja stwarza niesamowitą perspektywę na nadchodzące mecze. Jeżeli Francuzi odniosą triumf nad reprezentacją Maroka, a Hiszpania poradzi sobie z drużyną z Belgii, to w półfinale możemy być świadkami wyjątkowego spotkania zawodników z zamiłowaniem do szachów!

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