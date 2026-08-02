Jeremy Sochan zmienia klub w NBA. Nowe wyzwanie dla reprezentanta Polski

Nowy kontrakt na jeden sezon

Według Shamsa Charanii, eksperta z ESPN, Jeremy Sochan zwiąże się z Portland Trail Blazers na jeden rok. Brak jest informacji o szczegółach finansowych tego porozumienia. Amerykańskie media sugerują, że może to być umowa niegwarantowana, a miejsce w drużynie reprezentant Polski wywalczy podczas przygotowań do sezonu.

Jeremy Sochan rozpoczął przygodę z NBA w 2022 roku. Został wybrany z numerem dziewiątym w drafcie przez San Antonio Spurs. Władze tego klubu nie przedłużyły kontraktu na jesieni 2025 roku, co doprowadziło do zmiany barw w połowie sezonu.

Jakie sukcesy osiągnął dotychczas Polak?

12 lutego 2026 r. Jeremy Sochan dołączył do New York Knicks, z którymi wygrał finał przeciwko swojemu dawnemu klubowi ze Spurs. W zeszłym sezonie grał dla Spurs, notując średnio 4,1 punktu i 2,6 zbiórki w 28 meczach.

W New York Knicks zagrał w 16 meczach, średnio zdobywając 2,8 punktu w czasie zaledwie 7 minut spędzanych na boisku. W całej karierze w NBA Sochan rozegrał 228 meczów i zdobywał w nich średnio 9,9 punktów.