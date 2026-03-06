Przedpremierowo! Tak wyglądają występy w preselekcjach do Eurowizji 2026

Spis treści
Preselekcje Eurowizja 2026 - fragmenty występów
Spoiler przed preselekcjami do Eurowizji 2026! 7 marca o godzinie 17:35 na antenie TVP1 zaprezentują się wszyscy kandydaci, a zwycięzcę poznamy dzień później w programie "Pytanie na śniadanie". Kto będzie reprezentować Polskę na jubileuszowym konkursie w Wiedniu? O tym zadecydują widzowie, którzy będą głosować i wezmą pod uwagę kilka czynników. Wierni fani artystów z pewnością będą wspierać swoich ulubieńców bez względu na wszystko, ale neutralne osoby zdecydują na podstawie piosenki, wykonania i pomysłu na show. Dzień przed emisją koncertu preselekcyjnego Telewizja Polska opublikowała fragmenty wszystkich prezentacji. Kto wypadnie najlepiej? Sami zdecydujcie, oceniając materiały zamieszczone w naszej galerii.
Preselekcje Eurowizja 2026 - uczestnicy
Kto wygra polskie preselekcje do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji? Szanse na reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu mają:
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"
- Ola Antoniak - "Don't you try"
Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie? Uczestnicy
Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". W konkursie weźmie udział 35 państw, najmniej od 2003 roku. Powodem jest bojkot 5 krajów, które sprzeciwiają się udziałowi Izraela.