Przedpremierowo! Tak wyglądają występy w preselekcjach do Eurowizji 2026

Preselekcje Eurowizja 2026 - fragmenty występów

Spoiler przed preselekcjami do Eurowizji 2026! 7 marca o godzinie 17:35 na antenie TVP1 zaprezentują się wszyscy kandydaci, a zwycięzcę poznamy dzień później w programie "Pytanie na śniadanie". Kto będzie reprezentować Polskę na jubileuszowym konkursie w Wiedniu? O tym zadecydują widzowie, którzy będą głosować i wezmą pod uwagę kilka czynników. Wierni fani artystów z pewnością będą wspierać swoich ulubieńców bez względu na wszystko, ale neutralne osoby zdecydują na podstawie piosenki, wykonania i pomysłu na show. Dzień przed emisją koncertu preselekcyjnego Telewizja Polska opublikowała fragmenty wszystkich prezentacji. Kto wypadnie najlepiej? Sami zdecydujcie, oceniając materiały zamieszczone w naszej galerii.

ZOBACZ TAKŻE: Preselekcje Eurowizja 2026 - ile kosztuje SMS? Czy można głosować za darmo?

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Preselekcje Eurowizja 2026 - uczestnicy

Kto wygra polskie preselekcje do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji? Szanse na reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu mają:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie? Uczestnicy

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". W konkursie weźmie udział 35 państw, najmniej od 2003 roku. Powodem jest bojkot 5 krajów, które sprzeciwiają się udziałowi Izraela.