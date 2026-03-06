Matura próbna angielski 2026 - ODPOWIEDZI i arkusze CKE. Zobacz gotowe rozwiązania

Piątek 6 marca 2026 to dla tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich dzień wielkich emocji. To właśnie dziś odbył się próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00, a na rozwiązanie zadań z arkusza CKE maturzyści mieli 120 minut. Emocje po wyjściu z sali egzaminacyjnej były ogromne. Nic dziwnego, że frazy matura próbna z angielskiego 2026 i poprawne odpowiedzi biją rekordy popularności w wyszukiwarkach. Wszyscy chcą jak najszybciej zweryfikować swoje rozwiązania!

Matura próbna angielski 2026 - arkusze CKE

Tegoroczni absolwenci liceów i techników mają za sobą już dwa dni zmagań, a angielski był trzecim przedmiotem w marcowej sesji egzaminacyjnej. W arkuszu przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną znalazły się zarówno zadania zamknięte (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych), jak i zadanie otwarte, czyli wypowiedź pisemna. Próbna matura to doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i oswoić się ze stresem przed tym najważniejszym egzaminem w życiu, który czeka Was już w maju.

Matura próbna 2026 angielski - ODPOWIEDZI

Chcesz jak najszybciej poznać wyniki i sprawdzić, ile punktów udało Ci się zdobyć? Koniec z niepewnością! Specjalnie dla Was publikujemy proponowane odpowiedzi z próbnej matury z angielskiego 2026. Dzięki nim będziecie mogli dokładnie przeanalizować swój arkusz CKE i sprawdzić, które zadania rozwiązaliście poprawnie. To także świetna szansa, by zobaczyć, jak należało podejść do zadań, które sprawiły Wam trudność. Pamiętajcie, że wynik z matury próbnej nie wpłynie na waszą ocenę końcową, ale jest bezcenną wskazówką, nad czym warto jeszcze popracować przed majem!

Poprawne odpowiedzi, przygotowane przez nauczycieli z Angielski Gryzie, znajdziecie poniżej. Sprawdźcie, jak należało rozwiązać zadania!

