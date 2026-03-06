Preselekcje Eurowizja 2026 - ile kosztuje SMS? Czy można głosować za darmo?

Preselekcje Eurowizja 2026: głosowanie SMS - CENA

W preselekcjach do Eurowizji 2026 można głosować poprzez wysyłanie wiadomości SMS. Linie zostaną otwarte w sobotę, 7 marca po wszystkich występach na koncercie finałowym, który zostanie pokazany o 17:35 w TVP1. Ważna zmiana: głosowanie będzie trwało... aż do północy! Przez kilka godzin widzowie i fani będą mogli wspierać swojego kandydata. Z jednego numeru telefonu będzie można wysłać maksymalnie 20 głosów. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 4,92 zł z VAT (4,00 zł netto). Nie jest to jednak jedyna opcja. W preselekcjach można głosować też za darmo! Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Preselekcje Eurowizja 2026: głosowanie online ZA DARMO

To zupełna nowość w polskich preselekcjach do Eurowizji. W tym roku można głosować zupełnie za darmo. Jest jednak haczyk: głos trzeba oddać w ciemno przed zobaczeniem występu. Telewizja Polska otworzyła głosowanie online już 28 lutego, czyli tydzień przed preselekcjami. Oznacza to, że na swoją ulubioną piosenkę możecie zagłosować już teraz. Wystarczy pobrać aplikację TVP VOD i założyć konto. Każdy użytkownik może oddać 3 darmowe głosy na wybranego kandydata. Głosowanie online zostanie zamknięte 7 marca o 17:00, czyli pół godziny przed koncertem. Później można głosować już tylko poprzez SMS-y Premium.

Preselekcje Eurowizja 2026 - uczestnicy

O wyjazd do Wiednia walczą:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"