Stasiek Kukulski zdradził nam, czy jest rodziną Natalii Kukulskiej! Raz na zawsze wyjaśnił wątpliwości

Stasiek Kukulski ciągle słyszy pytania o Natalię Kukulską

Stasiek Kukulski przed preselekcjami do Eurowizji 2026 pojawił się w studiu ESKI. Nie mogliśmy nie wykorzystać tej okazji, aby nie zapytać go o spokrewnienie z Natalią Kukulską. Od lat wiele osób zastanawia się, czy Stasiek to syn albo brat znanej wokalistki. 18-letni piosenkarz powiedział w rozmowie z Adrianem Rybakiem, czy często spotyka się z pytaniami na ten temat.

ZOBACZ TAKŻE: Natalia Kukulska w OGROMNYM szoku! Tego nikt się nie spodziewał na jej 50. urodzinach!

Tak, bardzo często się spotykam. Dzisiaj też się mi już pytali, czy ja jestem spokrewniony z Natalia Kukulską - powiedział Stasiek w wywiadzie dla ESKI. - Czy jestem synem, czy bratem, czy ojcem nawet... Już były różne wersje - dodał.

STASIEK KUKULSKI O EUROWIZJI 2026 i... POWIĄZANIU Z NATALIĄ KUKULSKĄ

Czy Stasiek Kukulski to rodzina Natalii Kukulskiej?

Stasiek Kukulski postanowił wyjaśnić raz na zawsze, że nie jest rodziną Natalii Kukulskiej. Dodał jednak, że podejrzenia w ogóle mu nie przeszkadzają.

Nie jestem rodziną Natalii Kukulskiej. Nie chcę, żeby to tak wyszło, że mnie to męczy, albo że ja jestem zdenerwowany przez to, że ktoś mnie o to pyta. Jest to dla mnie bardzo miłe, że w ogóle ktoś mówi, że ja mogę być pani Natalii synem - opowiadał w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Stasiek ceni sobie Kukulskich

Stasiek Kukulski powiedział nam też, że bardzo ceni jako artystów Natalię Kukulską oraz jej męża.

Pani Natalia jest genialną wokalistką, artystką. Pani Natalii mąż Michał Dąbrówka jest genialnym perkusistą, także jeśli ktoś mówi, że ja mogę być ich synem, no to chyba rzeczywiście sobie dobrze radzę muzycznie.

Stasiek Kukulski w preselekcjach do Eurowizji

Stasiek Kukulski znalazł się w gronie finalistów, którzy walczą o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 w Wiedniu. W preselekcjach bierze udział z piosenką "This Too Shall Pass".