Kiedy wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2026? Duża zmiana w porównaniu do poprzednich lat

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - zmiany i problemy

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 od początku wywołują kontrowersje i już wkrótce dobiegną końca. Przypominamy, że pod koniec 2025 roku wiele osób apelowało do TVP z prośbą o dołączenie do bojkotu Izraela i wycofanie się ze stawki. Stacja zdecydowała jednak inaczej i kontynuowała proces wyboru reprezentanta. Dobrowolnie z udziału w preselekcjach zrezygnowało czterech kandydatów i ostatecznie ogłoszono krótką listę finalistów. Już 7 marca na TVP1 o godzinie 17:35 odbędzie się emisja 40-minutowego programu, w którym zobaczymy występy uczestników preselekcji. Wyniki poznamy jednak później! Powodem jest wydłużony proces głosowania. Od 28 lutego można głosować za darmo w aplikacji TVP VOD, a 7 marca po emisji występów rozpocznie się finałowe głosowanie za pośrednictwem wiadomości SMS Premium. Potrwa aż do północy! Kiedy więc poznamy zwycięzcę?

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - kiedy wyniki?

Wiemy, kiedy Telewizja Polska ogłosi nazwisko reprezentanta Polski na Eurowizji 2026. Choć wyników nie poznamy w czasie koncertu preselekcyjnego, nie trzeba będzie czekać na nie bardzo długo. Wyniki zostają ogłoszone dzień później, 8 marca 2026 roku w niedzielnym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - uczestnicy

O wyjazd do Wiednia walczą:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"