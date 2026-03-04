Kiedy wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2026? Duża zmiana w porównaniu do poprzednich lat

Spis treści
Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - zmiany i problemy
Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 od początku wywołują kontrowersje i już wkrótce dobiegną końca. Przypominamy, że pod koniec 2025 roku wiele osób apelowało do TVP z prośbą o dołączenie do bojkotu Izraela i wycofanie się ze stawki. Stacja zdecydowała jednak inaczej i kontynuowała proces wyboru reprezentanta. Dobrowolnie z udziału w preselekcjach zrezygnowało czterech kandydatów i ostatecznie ogłoszono krótką listę finalistów. Już 7 marca na TVP1 o godzinie 17:35 odbędzie się emisja 40-minutowego programu, w którym zobaczymy występy uczestników preselekcji. Wyniki poznamy jednak później! Powodem jest wydłużony proces głosowania. Od 28 lutego można głosować za darmo w aplikacji TVP VOD, a 7 marca po emisji występów rozpocznie się finałowe głosowanie za pośrednictwem wiadomości SMS Premium. Potrwa aż do północy! Kiedy więc poznamy zwycięzcę?
Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - kiedy wyniki?
Wiemy, kiedy Telewizja Polska ogłosi nazwisko reprezentanta Polski na Eurowizji 2026. Choć wyników nie poznamy w czasie koncertu preselekcyjnego, nie trzeba będzie czekać na nie bardzo długo. Wyniki zostają ogłoszone dzień później, 8 marca 2026 roku w niedzielnym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2.
Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - uczestnicy
O wyjazd do Wiednia walczą:
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"
- Ola Antoniak - "Don't you try"