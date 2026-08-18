Przed laty zachwyciła w polskim "Beverly Hills". Aż trudno uwierzyć, że ma 51 lat!

"Beverly Hills, 90210" to amerykański serial telewizyjny, który zadebiutował w 1990 roku i szybko stał się fenomenem popkultury, definiującym problemy i aspiracje młodzieży lat 90. Opowieść o grupie przyjaciół z bogatej dzielnicy Los Angeles, Beverly Hills, zyskała ogromną popularność na całym świecie, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali młodzieżowych w historii telewizji. Serial ten nie tylko zdefiniował pokolenie, ale również utorował drogę dla wielu innych seriali młodzieżowych, które pojawiły się po nim. Nic więc dziwnego, że na fali popularności "Beverly Hills", próbowano nakręcić podobną opowieść osadzoną w polskich realiach. Pomysł na nakręcenie produkcji, która opowiadałaby losy młodzieży zrodził się w głowie popularnej aktorki - Małgorzaty Potockiej, która nie tylko zajęła się scenariuszem, ale i reżyserią. Projekt inspirowany amerykańskim pierwowzorem opowiadał o życiu uczniów ekskluzywnego liceum - ich marzeniach, konfliktach z nauczycielami, pierwszych miłościach i problemach związanych z dorastaniem. W produkcji debiutowało kilku młodych aktorów, między innymi Weronika Rosati i Olimpia Ajakaiye.

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Obsada "Beverly Hills, 90210" po latach. Zobaczcie, jak teraz wyglądają aktorzy z młodzieżowego hitu sprzed lat!

Olimpia Ajakaiye debiutowała w "Klasie na obcasach". Aż trudno uwierzyć, że dziś ma 51 lat

Jedną z głównych ról w serialu "Klasa na obcasach" zagrała Olimpia Ajakaiye, która wcieliła się w rolę Oliwki. Później mogliśmy ją oglądać między innymi w takich produkcjach, jak "Na dobre i na złe", "Zostać miss", "Na Wspólnej" czy "Magda M.". Olipmia została także gospodynią programu "Pytanie na śniadanie" w TVP, muzycznego programu Telewizji Polsat "Przytul mnie", a także prowadziła programy interaktywne stacji TVN, w których widzowie mogli rozwiązywać łamigłówki. Mimo obiecująco zapowiadającej się kariery aktorskiej Olimpia zmieniła nieco zawodową ścieżkę. W 2023 roku została gospodynią programu "Show Room", który emitowany jest na YouTube i opowiada w nim o wystroju wnętrz. Tematyka ta jest nie tylko zgodna z jej zainteresowaniami, ale również "wyuczonym zawodem", gdyż Olimpia Ajakaiye ukończyła studia Wydziale Projektowania Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od czasu jej debiutu minęło prawie 30 lat, aż trudno uwierzyć, że serialowa Oliwka z "Klasy na obcasach" dziś ma 51 lat!

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Olimpia Ajakaiye, która zyskała rozpoznawalność dzięki polskiemu "Beverly Hills".