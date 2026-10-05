Sezon na korzystne zakupy oficjalnie otwarty! Wielkie Okazje Prime na Amazon.pl wracają w dniach 6-7 października

Autor: Amazon/ Materiały prasowe

5 lat Amazon Prime w Polsce i wielki festiwal okazji

Trudno w to uwierzyć, ale to już 5 lat, odkąd klienci w Polsce mogą korzystać z pakietu Amazon Prime! To jedyna tego typu subskrypcja w Polsce, która łączy w sobie wygodę zakupową i dostęp do rozrywki. To do klientów Prime skierowane jest zbliżające się wydarzenie zakupowe – Wielkie Okazje Prime, które już w dniach 6-7 października czekają na nich w sklepie Amazon.pl. Aż 65% Polaków docenia tego typu subskrypcję, szczególnie w sytuacjach pilnej potrzeby, ponieważ redukuje u nich poczucie stresu, wynika z badania Amazon zrealizowanego przez HarrisX*.

Przez pełne 48 godzin – od północy 6 października do końca dnia 7 października – na klientów Prime czekają dziesiątki tysięcy okazji ze wszystkich kategorii. To idealny moment, by połączyć przyjemne z pożytecznym: kupić to, czego potrzebujesz na co dzień, sprawić sobie upragniony gadżet i do tego realnie zaoszczędzić.

– Polacy to wyjątkowo świadomi konsumenci, a my chcemy ich stale wspierać w przemyślanych wyborach. Świętując 5-lecie Prime w Polsce, przygotowaliśmy dziesiątki tysięcy okazji od polskich i światowych marek podczas tegorocznych Wielkich Okazji Prime. To wyjątkowe wydarzenie oficjalnie otwiera sezon okazji na Amazon.pl, który potrwa aż do końca roku – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca sklepem Amazon.pl.

Co upolujesz w niższych cenach? Światowe hity i ulubione polskie marki!

Podczas dwudniowego święta zakupów promocje obejmują dziesiątki tysięcy produktów z kategorii takich jak elektronika, moda, dom i kuchnia, kosmetyki, zabawki czy sprzęt sportowy.

Na liście marek, których produkty złapiesz w promocyjnych cenach, znajdziesz m.in.:

Elektronika i technologia: ASUS, Gigabyte, Logitech, Philips, SanDisk Profesional, Seagate, Lehmann.

Dom, kuchnia i wyposażenie: Bosch, Wagner, Cecotec, Dafi.

Moda i uroda: L'Oréal Paris, KIKO Milano, Maybelline New York, KUBOTA.

Zabawki i rozrywka: LEGO, Maxi-Cosi, DROMADER.

Co ważne, sklep Amazon.pl mocno stawia na rodzimych producentów! W ramach Wielkich Okazji Prime w niższych cenach będzie można kupić także znane i lubiane hity od polskich marek takich jak: Krosno, Kubota, Dafi, MAMOI, Wessper czy Lehmann.

Jak przygotować się na Wielkie Okazje Prime? Przydatne funkcje w aplikacji

Żeby nie przegapić najlepszych okazji i sprawnie upolować to, co najbardziej Cię interesuje, warto skorzystać z kilku prostych narzędzi w aplikacji Amazon.pl:

Obserwuj okazję: Włącz powiadomienia na stronie lub w aplikacji, aby śledzić interesujące Cię promocje w czasie rzeczywistym.

Stwórz Listę Życzeń: Dodaj wybrane produkty do swojej listy – aplikacja sama da Ci znać, gdy ich cena spadnie!

Powiadomienia o okazjach: Dostawaj alerty o zniżkach na przedmioty, których niedawno szukałeś lub które przeglądałeś.

Wydarzenie Wielkie Okazje Prime jest dostępne wyłącznie dla klientów Prime. W Polsce mają oni dostęp do wszystkiego co najlepsze w Amazon w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do nielimitowanych, szybkich i darmowych dostaw milionów produktów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej kwoty zamówienia, obszernego katalogu nagradzanych filmów i seriali w Prime Video, darmowych gier w Amazon Luna oraz wyjątkowych wydarzeń zakupowych.

Każdy, kto chce skorzystać z promocji, może dołączyć do programu Amazon Prime w ramach bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie subskrypcja dostępna jest za 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie. Więcej informacji o Amazon.pl/prime

*Badanie zostało przeprowadzone w formie online, 28 kwietnia - 15 maja 2026 roku, wśród kupujących w internecie (tj. wyłącznie tych, którzy dokonali zakupów online w ciągu ostatnich 3 miesięcy). Badanie zostało przeprowadzone w 25 krajach wśród kupujących w internecie. Łącznie (międzynarodowo): n = 34 914. Polska: n = 1 010.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi (Q&A)

1. Kiedy odbędą się Wielkie Okazje Prime na Amazon.pl i jak wziąć w nich udział?

Wydarzenie zakupowe Wielkie Okazje Prime odbędzie się w dniach 6-7 października 2026 r. i potrwa 48 godzin. Okazje są dostępne wyłącznie dla klientów posiadających subskrypcję Amazon Prime. Każdy, które nie ma jeszcze subskrypcji, może wziąć udział w wydarzeniu, aktywując darmowy, 30-dniowy okres próbny na stronie Amazon.pl/prime.

2. Jakie marki i kategorie produktów będą przecenione podczas Wielkich Okazji Prime?

Klienci Prime zyskają dostęp do zniżek na dziesiątki tysięcy produktów z ponad 30 kategorii (m.in. elektronika, dom i kuchnia, kosmetyki, zabawki, moda). Wśród okazji znajdą się marki globalne (np. ASUS, Philips, LEGO, PHILIPS, Asus, Bosch, WAGNER, Logitech) oraz popularne polskie marki (m.in. Krosno, Kubota, Dafi, MAMOI, Wessper, Lehmann).

3. Ile kosztuje subskrypcja Amazon Prime w Polsce i jakie daje korzyści?

Po bezpłatnym 30-dniowym okresie próbnym subskrypcja Amazon Prime kosztuje 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie. W ramach jednego pakietu klienci otrzymują nielimitowaną, szybką i darmową dostawę milionów produktów (bez minimalnej kwoty zamówienia), dostęp do ekskluzywnych wydarzeń zakupowych takich jak Wielkie Okazje Prime czy dostęp do filmów i seriali w Prime Video oraz darmowych gier w Amazon Luna.

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