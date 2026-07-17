Mocne muzyczne uderzenie w Chełmie! Znamy listę wykonawców

Spis treści
Trasa koncertowa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" rozbrzmi w Chełmie
Muzyczny cykl powraca do widzów w sezonie urlopowym. Rodzima publiczność ma okazję oglądać występy popularnych wokalistów w licznych miejscowościach na terenie kraju. Pierwsze widowisko zorganizowano w sobotę 20 czerwca na terenie Bielska-Białej. Obecnie ekipa przygotowuje się do podboju kolejnego miasta, gdyż następny przystanek wydarzenia "Lato z Radiem i Telewizją Polską" wyznaczono właśnie w Chełmie.
Nadchodzący 18 lipca zapadnie w pamięć lokalnej społeczności, a miejscowy Plac Niepodległości zamieni się w serce rozrywki całego regionu. Na przybyłych gości czekają liczne hity oraz występy uznanych muzyków, co zagwarantuje wspaniały klimat i beztroską, wakacyjną zabawę pod gołym niebem.
Miasto stanowi już piąty etap na harmonogramie imprezy. Od początku lata festiwal ten gromadzi pod sceną prawdziwe tłumy i przyciąga uwagę widzów przed telewizorami w całym kraju.
Zobacz również: Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Gwiazdy rozgrzały publiczność pomimo deszczowej aury!
Michał Szpak, IRA i inni. Ujawniono wykonawców na trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"
Planowane wydarzenie dostarczy fanom masę niesamowitych wrażeń, szansę na wspólne skandowanie tekstów oraz słuchanie kultowych szlagierów, łączących różne generacje odbiorców. Dobór piosenek zagwarantuje rozrywkę każdemu słuchaczowi, serwując mieszankę mocnych gitarowych brzmień i lżejszych melodii, obecnych w kanonie krajowej popkultury.
Zgromadzeni zobaczą artystów wykonujących rozmaite gatunki. Dla publiczności zagrają między innymi:
- Lanberry ze swoimi hitami
- Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
- charyzmatyczny Michał Szpak
- członkowie formacji Video
- rockowy skład Big Cyc
- zespół muzyczny IRA
- Chłopcy z Placu Broni
- znana z radia grupa De Mono
- solistka Małgorzata Ostrowska
- wokalistka Tatiana Okupnik
- muzycy z formacji Papa D
Emisję "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zaplanowano na sobotę. Transmisja wystartuje o godzinie 20:00, a widowisko ukaże się na kanale TVP2 oraz platformie TVP VOD, udostępniając zabawę w Chełmie osobom z całej Polski.
Zobacz również: Gwiazdy rozgrzały publiczność nad Zalewem Borki. Tłumy na koncercie Lata z Radiem i TVP