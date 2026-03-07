Preselekcje Eurowizja 2026 - głosowanie SMS. Na jaki numer wysyłać? Cena, numery uczestników

Preselekcje Eurowizja 2026 - numery uczestników

Koncert preselekcyjny już w sobotę, 7 marca o godzinie 17:35 na antenie TVP1 oraz w aplikacji TVP VOD. O reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 ośmiu kandydatów. Po emisji wszystkich występów zostanie uruchomione głosowanie SMS, które potrwa aż do północy! Wyniki poznamy w niedzielę o godzinie 10:00. Artystów będzie można wspierać poprzez wysłanie wiadomości z treścią ich numeru startowego. Jakie numery przydzielono poszczególnym wykonawcom?

Anastazja Maciąg z piosenką "Wild Child" - SMS o treści 1

Piotr Pręgowski z piosenką "Parawany Tango" - SMS o treści 2

Karolina Szczurowska z piosenką "Nie Bój Się" - SMS o treści 3

Stasiek Kukulski z piosenką "This Too Shall Pass" - SMS o treści 4

Basia Giewont z piosenką "Zimna Woda" - SMS o treści 5

Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" - SMS o treści 6

Jeremi Sikorski z piosenką "Cienie Przeszłości" - SMS o treści 7

Ola Antoniak z piosenką "Don't You Try" - SMS o treści 8

Na jaki numer wysyłać głosy?

Preselekcje Eurowizja 2026 - numer SMS, ile kosztuje głos?

Głosowanie SMS w preselekcjach do Eurowizji 2026 zacznie się po wszystkich występach, gdy prowadzący Artur Orzech oficjalnie otworzy linie. Telewizja Polska ogłosiła już, na jaki numer trzeba będzie wysyłać wiadomości. W treści trzeba wpisać numer przypisany do wybranego kandydata i wysłać go na 7400. Koszt jednej wiadomości to 4,92 zł z VAT (4,00 zł netto). Z jednego numeru telefonu można oddać 20 głosów.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".