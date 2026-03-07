Preselekcje Eurowizja 2026 - głosowanie SMS. Na jaki numer wysyłać? Cena, numery uczestników

Adrian Rybak
2026-03-07 16:02

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 czas zacząć. W tym roku o tym, kto będzie reprezentować Polskę, zdecydują wyłącznie widzowie. Jak oddać głos? Po zakończeniu wszystkich występów Telewizja Polska uruchomi głosowanie SMS. Na jaki numer trzeba wysyłać wiadomości? Jakie numery przypisano do każdego kandydata? Ile kosztuje głos? Wyjaśniamy.

Preselekcje Eurowizja 2026 - numery uczestników

Koncert preselekcyjny już w sobotę, 7 marca o godzinie 17:35 na antenie TVP1 oraz w aplikacji TVP VOD. O reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 ośmiu kandydatów. Po emisji wszystkich występów zostanie uruchomione głosowanie SMS, które potrwa aż do północy! Wyniki poznamy w niedzielę o godzinie 10:00. Artystów będzie można wspierać poprzez wysłanie wiadomości z treścią ich numeru startowego. Jakie numery przydzielono poszczególnym wykonawcom? 

  • Anastazja Maciąg z piosenką "Wild Child" - SMS o treści 1
  • Piotr Pręgowski z piosenką "Parawany Tango" - SMS o treści 2
  • Karolina Szczurowska z piosenką "Nie Bój Się" - SMS o treści 3
  • Stasiek Kukulski z piosenką "This Too Shall Pass" - SMS o treści 4
  • Basia Giewont z piosenką "Zimna Woda" - SMS o treści 5
  • Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" - SMS o treści 6
  • Jeremi Sikorski z piosenką "Cienie Przeszłości" - SMS o treści 7
  • Ola Antoniak z piosenką "Don't You Try" - SMS o treści 8

Na jaki numer wysyłać głosy?

Preselekcje Eurowizja 2026 - numer SMS, ile kosztuje głos?

Głosowanie SMS w preselekcjach do Eurowizji 2026 zacznie się po wszystkich występach, gdy prowadzący Artur Orzech oficjalnie otworzy linie. Telewizja Polska ogłosiła już, na jaki numer trzeba będzie wysyłać wiadomości. W treści trzeba wpisać numer przypisany do wybranego kandydata i wysłać go na 7400. Koszt jednej wiadomości to 4,92 zł z VAT (4,00 zł netto). Z jednego numeru telefonu można oddać 20 głosów.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".

