Aktor z "Na Wspólnej" po raz pierwszy został ojcem. Dawid Czupryński pokazał ujęcia z porodówki

Dawid Czupryński z serialu „Na Wspólnej” został ojcem

- Odtwórca roli Bruna w "Na Wspólnej" powitał na świecie potomka, publikując rozczulające kadry ze szpitala.

- Artysta oraz jego ukochana Patrycja doczekali się pierwszego dziecka. Płeć oraz imię malucha pozostają tajemnicą.

- Sprawdź zaskakujące kulisy zapoznania się pary na polu namiotowym oraz początki ich romantycznej relacji.

Dawid Czupryński po raz pierwszy został ojcem. Aktor kojarzony przez widzów z seriali „Na Wspólnej”, „Korona Królów. Jagiellonowie” oraz „Miłość, seks & pandemia” zaprezentował rozczulające kadry z porodówki. Gwiazdor podzielił się ogromnym szczęściem na Instagramie w towarzystwie żony Patrycji oraz maleństwa.

Nareszcie w komplecie. Opętani miłością

– podpisał fotografie aktor. Jedno ze zdjęć ukazuje moment, gdy mężczyzna obejmuje na szpitalnym łóżku partnerkę i noworodka. Świeżo upieczeni rodzice na razie nie podali płci ani imienia swojego dziecka.

Aktor TVN od lat jest szczęśliwie zakochany. Jak poznał żonę?

W 2020 roku Dawid Czupryński poślubił Patrycję Filimon. Aktor nie ukrywał swojego ogromnego szczęścia w życiu małżeńskim. Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" zdradził publicznie historię pierwszego spotkania z ukochaną.

Jestem bardzo szczęśliwy w małżeństwie. Mogę śmiało powiedzieć, że po wielu latach poszukiwań znalazłem swoją złotą rybkę. Spotkaliśmy się przypadkiem na polu namiotowym. Następnie wypatrzyłem ją na stacji kolejowej w Chałupach

– relacjonował początki romantycznej znajomości z żoną gwiazdor.

Wymieniliśmy się kontaktami internetowymi. Później minęło sporo czasu zanim spotkaliśmy się ponownie. Na szczęście pewnego dnia miałem zdjęcia w Łodzi, gdzie Patrycja jeszcze studiowała. Umówiliśmy się... Ale to też jeszcze nie koniec historii. Trochę potrwało zanim zostaliśmy parą

– tłumaczył aktor. Zakochani poinformowali o błogosławionym stanie na początku roku, a teraz wreszcie powitali swoje niemowlę na świecie.

Dawid Czupryński z „Na Wspólnej”: od wykształcenia po dorobek aktorski

Dawid Czupryński ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego. Na scenie pracował pod okiem Moniki Strzępki przy sztuce „Love&Information”, a z Łukaszem Kosem przy sztuce „Nasza Klasa” Tadeusza Słobodzianka. Za te kreacje odebrał w 2014 roku statuetkę „Warto” w dziedzinie teatru od wrocławskiej „Gazety Wyborczej”. W bogatym portfolio artysty widnieją role m.in. w stołecznym Teatrze Montownia, Teatrze Komedia, jak i Teatrze Otwartym w Konstancinie-Jeziornej. Aktor pojawił się też w adaptacji lektury „Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego oraz w filmowych „Paniach Dulskich” Filipa Bajona. Od 2014 roku odgrywa rolę Bruna w codziennym serialu stacji TVN „Na Wspólnej”.

9