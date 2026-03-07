PŚ w biegach w Lahti: Klaebo i Sundling triumfują w sprincie. Co z występem Polaków?

Triumf Klaebo i Sundling w sprincie w Lahti

Johannes Hoesflot Klaebo, sześciokrotny złoty medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich, ponownie udowodnił swoją dominację w Pucharze Świata w biegach narciarskich. Norweg odniósł 110. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, co potwierdza jego wyjątkową formę i konsekwencję. W sprincie w Lahti wyprzedził swojego rodaka Larsa Heggena o zaledwie 0,42 sekundy, pokazując moc na finiszu. Na trzecim miejscu uplasował się Francuz Jules Chappaz, tracąc do zwycięzcy 1,77 sekundy w bardzo zaciętej rywalizacji.

Wśród kobiet w sprincie Pucharu Świata triumfowała szwedzka biegaczka Jonna Sundling, prezentując doskonałą dyspozycję. Jej zwycięstwo było bardzo wyrównane i emocjonujące, z przewagą jedynie 0,17 sekundy nad rodaczką Linn Svahn. Na najniższym stopniu podium stanęła Niemka Coletta Rydzek, która do zwyciężczyni straciła 0,84 sekundy. Wyniki te świadczą o niezwykle wysokim poziomie rywalizacji w żeńskim sprincie narciarskim.

Wyniki Polaków w sprincie PŚ w Lahti?

Reprezentanci Polski nie zdołali zakwalifikować się do ćwierćfinałów sprintu w Lahti, co oznacza, że zajęli miejsca poza czołową trzydziestką. Izabela Marcisz uplasowała się na 52. pozycji w stawce kobiet, co było znaczącym dystansem do najlepszych zawodniczek. Magdalena Kobielusz zakończyła swój występ na 61. miejscu, co było ostatnim czasem w kwalifikacjach. Polski zespół dąży do poprawy wyników w kolejnych startach międzynarodowych.

W rywalizacji mężczyzn również polscy zawodnicy nie zdołali awansować do kolejnego etapu Pucharu Świata. Sebastian Bryja uzyskał 54. czas w kwalifikacjach sprintu, a Maciej Staręga zanotował 56. wynik. Brak awansu do czołowej trzydziestki jest wyzwaniem dla polskiego narciarstwa biegowego. Wymaga to dalszej intensywnej pracy, aby dorównać światowej czołówce i walczyć o wyższe miejsca.

Kto prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ?

Johannes Hoesflot Klaebo jest na dobrej drodze do zdobycia swojej szóstej Kryształowej Kuli w karierze, co podkreśla jego dominację w światowych biegach narciarskich. Na sześć zawodów przed zakończeniem obecnego sezonu, Norweg utrzymuje znaczącą przewagę 568 punktów nad swoim rodakiem Haraldem Oestbergiem Amundsenem. Ta różnica punktowa daje mu komfortową pozycję przed decydującymi startami i świadczy o jego przewadze nad konkurencją.

W klasyfikacji generalnej kobiet Pucharu Świata na czele znajduje się Amerykanka Jessica Diggins, która również prezentuje stabilną i wysoką formę. Jej prowadzenie świadczy o konsekwencji w osiąganiu dobrych wyników w różnych konkurencjach biegowych. Rywalizacja o Kryształową Kulę wśród kobiet pozostaje otwarta, choć Diggins ma obecnie najlepszą pozycję do triumfu na koniec sezonu.

