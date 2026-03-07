Śląsk Wrocław – Wisła Kraków i wielka afera. Prezes PZPN zapowiada surowe kary

Konflikt na linii wrocławsko-krakowskiej od dłuższego czasu elektryzuje całe piłkarskie środowisko w naszym kraju. Starcie zaplanowane na siódmego marca w stolicy Dolnego Śląska zapowiadało się jako najbardziej emocjonujące wydarzenie dwudziestej czwartej kolejki pierwszej ligi. Obecna sytuacja wskazuje jednak, że zawodnicy nie wybiegną na murawę.

Włodarze krakowskiego klubu opublikowali w sobotę oficjalne pismo sygnowane nazwiskiem prezesa Jarosława Królewskiego, w którym kategorycznie odmówili przyjazdu na dolnośląski obiekt. Z kolei gospodarze od dawna zapewniali o chęci rywalizacji, a wrocławscy działacze planowali wpuszczać fanów na trybuny już od godziny szesnastej.

Szef piłkarskiej centrali błyskawicznie odniósł się do stanowiska pierwszoligowca. Cezary Kulesza opublikował przed południem wiadomość, w której przypomniał klubom o bezwzględnym obowiązku respektowania ustalonych przepisów i wykluczył jakiekolwiek ustępstwa wobec drużyn odmawiających wyjścia na boisko.

Władze federacji kategorycznie sprzeciwiają się zarówno walkowerom, jak i bezpodstawnemu zamykaniu sektorów dla sympatyków drużyn przyjezdnych. Sternik związku ogłosił swoją decyzję, opierając się na wcześniejszych rozmowach z szefostwem Ekstraklasy i pierwszej ligi. Działacze zamierzają wdrożyć radykalne środki prawne, zapobiegając powtórzeniu się tego typu skandali.

Poniżej publikujemy oświadczenie, które prezes federacji Cezary Kulesza zamieścił w serwisie X.