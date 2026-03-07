Ekstraklasa koszykarek. Artego Bydgoszcz kontra Isands Jelenia Góra – kto zajął 11. miejsce?

Play-out Ekstraklasy koszykarek: Artego vs. Isands

W ramach rozgrywek Ekstraklasy koszykarek, drużyny Artego Bydgoszcz i Isands Wichoś Jelenia Góra zmierzyły się w kluczowym meczu play-out. Stawką spotkania było 11. miejsce w końcowej klasyfikacji sezonu 2025/26. Mecz zakończył się zwycięstwem Artego Bydgoszcz z wynikiem 111 do 87 punktów, co świadczy o ofensywnym charakterze obu zespołów. Wysoki wynik podkreśla intensywność i zaangażowanie zawodniczek na parkiecie podczas całej rywalizacji.

Rywalizacja przebiegała w dynamicznym tempie, z wynikami poszczególnych kwart: 22:22, 25:23, 30:31 i 34:11. Szczególnie czwarta kwarta okazała się decydująca dla losów meczu, kiedy Artego Bydgoszcz wyraźnie zdominowało rywalki. Ten fragment gry pozwolił bydgoszczankom zbudować znaczącą przewagę punktową. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło po zaciętej walce przez większą część spotkania.

Liderki punktowe obu drużyn w play-out

Wśród zawodniczek Artego Bydgoszcz największą skutecznością wykazała się Karina Michałek, zdobywając aż 29 punktów dla swojej drużyny. Wsparcie ofensywne zapewniły również Asiah Jones z 21 punktami oraz Mailis Pokk, która dorzuciła 20 oczek do końcowego wyniku. Amelia Pawlikowska zanotowała 18 punktów, natomiast Zuzanna Szymkiewicz zdobyła 7 punktów w tym spotkaniu. Pozostałe punkty rozłożyły się na Alicję Maławy (5), Lenę Uziałło (4), Wiktorię Sobiech (3), Wiktorię Keller (2) i Annę Pawłowską (2).

Po stronie Isands Wichoś Jelenia Góra na uwagę zasługuje postawa Kingi Dzierbickiej, która zdobyła 26 punktów, oraz Agaty Stępień z 24 punktami. Jastina Kosalewicz dołożyła 16 oczek, a Patrycja Domka zakończyła mecz z 15 punktami. Martyna Kurkowiak i Joanna Pawlukiewicz zdobyły po 4 punkty, natomiast Aleksandra Prokop zanotowała 2 punkty. Żadnych punktów nie zdobyły Blanka Warsińska, Klaudia Pilichowska, Joanna Byczkowska i Zuzanna Stolarz. Ostatecznie, w klasyfikacji końcowej Ekstraklasy sezonu 2025/26, Artego Bydgoszcz zajęło 11. miejsce, a Isands Wichoś Jelenia Góra uplasowało się na 12. pozycji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.