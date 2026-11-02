Pośmiertna piosenka Bonnie Tyler. Wkrótce premiera ostatniego utworu, który nagrała artystka

We Wszystkich Świętych miliony ludzi na całym świecie wspominały swoich zmarłych bliskich, a wielu z nas czciło też pamięć znanych artystów. W sieci Bonnie Tyler upamiętnili nie tylko bliscy i fani, ale także lokalna społeczność z jej rodzinnych stron. Wśród wielu wzruszających wspomnień padła informacja, że po śmierci artystki ukaże się jej ostatnia piosenka.

Bonnie Tyler we wspomnieniach bliskich. Rodzina ogłosiła premierę piosenki

Wykonawczyni przebojów „Holding out for a hero” czy „Total eclipse of the heart” zmarła 8 lipca br. w Portugalii, gdzie przez kilka miesięcy przebywała w szpitalu po poważnej operacji. Mimo nadziei bliskich i wsparcia fanów z całego globu – ciężko chora artystka odeszła w wieku 75 lat.

W ostatnich dniach, przy okazji obchodów Wszystkich Świętych, najbliżsi Bonnie Tyler opublikowali w mediach społecznościowych szereg osobistych wspomnień oraz zdjęć z prywatnego archiwum. W upamiętnienie gwiazdy włączyła się też społeczność z jej ojczystej Walii, gdzie została pochowana. Niespodziewanie – ze strony rodziny, przyjaciół i współpracowników padła też informacja o nadchodzącej premierze ostatniego utworu, który wokalistka zrealizowała przed śmiercią.

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"Love, light and peace" – ostatni utwór gwiazdy wkrótce w sieci

Na oficjalnych profilach artystki pojawiła się wzruszająca zapowiedź tej wyjątkowej piosenki. "Love, light and peace", czyli "Miłość, światło i pokój", powstało minionej zimy i jest ostatnim utworem, który Bonnie Tyler zdołała ukończyć przed niespodziewanym atakiem choroby. Premiera odbędzie się w piątek, 13 listopada 2026 roku. Jak zdradziła rodzina, utwór kończy się wyimprowizowanym pożegnaniem.

- Naszym największym życzeniem na Boże Narodzenie byłoby to, żeby Bonnie mogła zaprezentować tę piosenkę osobiście. „Love, light and peace” to ostatni utwór, który Bonnie nagrała. Ukaże się 13 listopada – czytamy. – Nagrany zeszłej zimy, napisany przez Chrissie Hammond i Terry’ego Brittena oraz wyprodukowany przez Brittena i Davida Mackaya, kończy się spontanicznie dodanym przez Bonnie pożegnaniem: „wszystkim dobranoc” – dodali krewni i przyjaciele gwiazdy. Utwór jest już dostępny w pre-save na popularnych platformach społecznościowych.

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Sonda Który utwór Bonnie Tyler lubisz najbardziej? "Lost in France" "It's a Heartache" "Total Eclipse of the Heart" "Holding Out for a Hero" "If You Were a Woman (And I Was a Man)"