Te chryzantemy są najbardziej odporne. Postaw je na grobie 1 listopada, a będą stać nawet kilka tygodni

Chryzantemy to tradycyjne kwiaty, które zdobią groby 1 listopada.

Jednak aby kwiaty dłużej stały na grobie, kluczowe jest rozróżnienie odmian oraz dokładna ocena kondycji rośliny przed zakupem.

Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas wyboru chryzantem, aby zdobiły grób nawet kilka tygodni.

Przy zakupie chryzantem nie warto kierować się wyłącznie kolorem czy wielkością kwiatów. Znaczenie ma także ich kondycja, rodzaj oraz sposób uprawy. Jeśli zależy nam na trwałej dekoracji grobu, kilka szczegółów może mieć naprawdę duże znaczenie.

Które chryzantemy najlepiej sprawdzą się na cmentarzu?

Wśród różnych rodzajów chryzantem szczególną uwagę warto zwrócić na odmiany drobnokwiatowe. Lepiej znoszą one chłód i deszcz, a ich niewielkie kwiatostany mogą dłużej zachowywać świeży wygląd. Dobrym wyborem są również chryzantemy o średnich kwiatach. Są dość odporne na typowe jesienne warunki, jednak przy temperaturach spadających poniżej zera mogą wymagać większej ochrony. Z kolei odmiany wielkokwiatowe prezentują się bardzo efektownie, ale są bardziej delikatne i gorzej znoszą przymrozki.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

Na co zwrócić uwagę przed zakupem chryzantem?

Sam rodzaj rośliny to jeszcze nie wszystko. Warto dokładnie przyjrzeć się chryzantemie, zanim trafi na cmentarz. Aby chryzantemy zdobiły grób nie tylko w dniu Wszystkich Świętych, warto zwrócić uwagę na stan kwiatostanu. Kwiaty powinny być dopiero na początku kwitnienia. Dzięki temu roślina ma jeszcze sporo czasu, aby rozwinąć kolejne pąki i dłużej zachować dekoracyjny wygląd. Nie bez znaczenia są także liście oraz łodygi. Zdrowa roślina powinna mieć mocne łodygi i intensywnie zielone liście. Żółte, zwiędnięte lub wiotkie części mogą świadczyć o gorszej kondycji, co przełoży się na szybsze zwiędnięcie kwiatów.

Doniczkowe czy cięte, które kwiaty wybrać?

Jeżeli najważniejsza jest trwałość, warto rozważyć chryzantemę w doniczce. Takie rośliny są trwalsze od kwiatów ciętych, ponieważ podłoże, w którym są zakorzenione, pomaga utrzymać wilgoć, a obecność korzeni zwiększa odporność rośliny. Podsumowując: przy zakupie chryzantem na grób dobrze postawić na zdrową, zwartą roślinę, której kwiaty dopiero zaczynają się rozwijać. Na chłodniejszą pogodę szczególnie dobrze mogą sprawdzić się odmiany drobnokwiatowe oraz chryzantemy uprawiane w doniczkach. Jesienna pogoda bywa kapryśna, dlatego taki wybór może pomóc dłużej cieszyć się dekoracją grobu.

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