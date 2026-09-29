Nowy teledysk Taylor Swift rozkłada na łopatki. W rolach głównych Dakota Johnson i Colin Farrell. Nie obejrzysz go na YouTubie

Taylor Swift nie bez powodu nazywana jest przez swoich fanów synonimem przemysłu muzycznego. Artystka stanowi jeden z niewielu przykładów gwiazd, które zarabiają właśnie na muzyce, a nie na pobocznych projektach. Doskonałe wyniki tylko ją nakręcają, o czym świadczy chociażby fakt, że niespełna po wydaniu ostatniego krążka, "The Life of a Showgirl", postanowiła wydać jego kolejny wariant "Encore". Podstawową wersję albumu uzupełniono o cztery premierowe kawałki, a na singla wybrano "Patient Zero". Wokalistka wyjaśniła, że do napisania utworu zainspirowała ją rozmowa z koleżankami. Jedna z nich otrzymała wiadomość od nowej partnerki swojego eks z pytaniem o to, czy miała z nim podobne doświadczenia.

Historia powstania piosenki "Patient Zero" wygląda tak, że spędzałam czas z paczką znajomych i jedna z moich przyjaciółek powiedziała nam, że odezwała się do niej nowa dziewczyna jej byłego partnera. Pytała o radę i chciała się dowiedzieć, czy tamta miała z tym facetem podobne przejścia. Wszyscy w naszej grupie natychmiast zaczęli mówić rzeczy w stylu: "O, też przez to przechodziłam!" i opowiadać swoje historie o tym, kiedy im zdarzyło się dostać taką wiadomość - wyznała w wywiadzie dla Capital FM.

Nowy teledysk Taylor Swift

Do piosenki powstał wyreżyserowany przez Swift teledysk. Klip miał swoją premierę podczas gali MTV Video Music Awards 2026, tuż po odebraniu przez wokalistkę nagrody honorowej Artist Director Honors z rąk grającej w nim główną rolę Dakoty Johnson.

OSKAR CYMS BEZ TAJEMNIC: NIE JARA MNIE ZAGRANICA. WOLĘ TWORZYĆ NA POLSKIM PODWÓRKU! | ESKA STORY

Johnson i Farrell w klipie Swift

"Patient Zero" to bardzo mroczny teledysk wpisujący się w kategorię thriller. Dakota Johnson gra w nim nową partnerkę Colina Farrella, a tytułową "pacjentką zero" jest właśnie Taylor Swift. Obie kobiety są przedstawione niemalże identycznie - mają te same stroje, podobne fryzury, tak samo spędzają czas. Historia zaczyna i kończy się przy grobie należącym do postaci granej przez piosenkarkę, która - jak dowiadujemy się z wideo - została otruta przez toksycznego ukochanego.

Dlaczego "Patient Zero" nie ma na YouTubie?

Teledysku na ten moment nie ma na YouTubie. Nie oznacza to jednak, że nie można go legalnie zobaczyć. W związku z tym, że platforma nie ma już wpływu na pozycję utworów na liście Hot 100, Swift, jako doskonała bizneswoman, postanowiła udostępniać swoje klipy premierowo w serwisach streamingowych. "Patient Zero" zobaczycie na Spotify i Apple Music.