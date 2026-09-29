Dzień Chłopaka 2026. Najlepsze memy

To święto to doskonała okazja do radości, bez względu na to, czy świętujecie w parze, czy w pojedynkę. Aby wprawić was w świetny nastrój, zebraliśmy najzabawniejsze obrazki z sieci. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Chłopaka i dajcie się porwać humorowi, przeglądając naszą galerię!

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Kiedy wypada Dzień Chłopaka?

Data tego święta pozostaje niezmienna – 30 września. W tym roku kalendarz wskazuje, że będziemy go obchodzić w środę. Choć wypada on w trakcie tygodnia, wciąż istnieje wiele sposobów na sprawienie niespodzianki. Zamiast ograniczać się do upominków rzeczowych, można pomyśleć o wspólnym wyjściu w ciekawe miejsce lub po prostu zaplanować miły, wspólny wieczór.

Pomysły na prezent z okazji Dnia Chłopaka

Ciągle zastanawiacie się nad podarunkiem? Spokojnie, większość chłopaków docenia przede wszystkim pamięć i szczery gest. Ponieważ święto przypada w środę, ciekawą opcją może być wspólny seans filmowy w kinie. Dobrym ruchem będzie też zaproszenie go do ulubionej restauracji na porządny posiłek. Dla osób szukających czegoś mniej oczywistego świetną alternatywą może być wspólne kibicowanie na meczu jego ukochanej drużyny.

Dzień Chłopaka a Dzień Mężczyzny – czy to te same święta?

Wiele osób myli te okazje, ale to zupełnie inne daty. Podczas gdy Dzień Chłopaka świętujemy 30 września, Dzień Mężczyzny przypada tradycyjnie 10 marca. Warto też pamiętać o 19 listopada, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. To dobra wiadomość dla zapominalskich – w kalendarzu znajdzie się kilka terminów, by nadrobić ewentualne przeoczenia.