Turniej ATP w Chengdu. Jan Zieliński i Luke Johnson z pierwszym tytułem

Zwycięstwo polsko-brytyjskiego debla

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli swój pierwszy wspólny tytuł. W finale rywalizacji deblistów w turnieju ATP 250 na kortach twardych w Chengdu pokonali Amerykanina Roberta Gallowaya i Szweda Andre Goranssona 7:6 (9-7), 7:5.

W drodze po to prestiżowe trofeum, polsko-brytyjski duet musiał wykazać się znakomitą formą, pokonując aż trzy rozstawione pary w turnieju. Amerykanin i Szwed, z którymi mierzyli się w finale, byli rozstawieni z numerem czwartym.

Kiedy zaczęła się współpraca tenisistów?

Zieliński i Johnson grają wspólnie zaledwie od stycznia. Wtorkowy finał w chińskim Chengdu był ich pierwszym decydującym starciem w karierze i od razu zakończył się sukcesem w postaci pierwszego wspólnego tytułu.

Dla Jana Zielińskiego jest to już szósty triumf w karierze na światowych kortach i jednocześnie pierwszy w 2024 roku. W singlowym finale tego samego turnieju, później we wtorek, Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną.