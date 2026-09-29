Sadzenie tulipanów w październiku. Wrzuć 3 sztuki pod cebulkę w dołku, a odstraszy nornice

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-29 11:57

Początek jesieni to doskonały czas na sadzenie cebulek tulipanów w gruncie. Aby jednak rośliny przetrwały najchłodniejsze miesiące i zachwyciły kwiatami wiosną, trzeba chronić je przed chorobami i nornicami. Sprawdzony trik z użyciem czosnku, zastosowany w październiku, skutecznie zniechęci szkodniki do niszczenia upraw.

Kolorowe tulipany w ogrodzie. Na miniaturze cebulki w koszyku do sadzenia. O trikach ogrodowych przeczytasz w Eska.
Autor: Getty Images Cebulki tulipanów warto posadzić w gruncie w koszyczkach
  • Aby cieszyć się spektakularnym kwitnieniem tulipanów wiosną, niezbędne jest ich prawidłowe sadzenie jesienią – unikaj jednak powszechnych błędów!
  • Dowiedz się, jak optymalna głębokość sadzenia zapobiegnie przemarzaniu i spowolnieniu wzrostu, a także jak skutecznie ochronić cebulki przed szkodnikami.
  • Odkryj genialny, domowy sposób, który nie tylko odstraszy nornice, ale również zapewni cebulkom naturalną ochronę przed chorobami!

Jak i kiedy sadzić tulipany? Unikaj tych błędów

Tulipany należą do najpopularniejszych roślin zwiastujących nadejście wiosny, a ich różnorodność barw ożywia każdą przestrzeń. Zdecydowanie najlepszym terminem na sadzenie cebulek jest okres od końca września do listopada. Dzięki temu rośliny zdążą ukorzenić się przed nadejściem zimy. Mimo że proces sadzenia wydaje się mało skomplikowany, ogrodnicy często popełniają błędy. Zbyt płytkie umieszczenie w ziemi grozi przemarznięciem, natomiast zbyt głębokie – spowolnieniem wzrostu. Poważnym zagrożeniem są także myszy i nornice, dla których cebulki stanowią przysmak, dlatego warto zastosować sprawdzoną, domową metodę ochrony.

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Niezwykle skutecznym i w pełni naturalnym sposobem na zabezpieczenie cebulek tulipanów przed nornicami jest wykorzystanie czosnku. Wystarczy pociąć jego ząbki i umieścić po kilka sztuk w wykopanych otworach tuż przed włożeniem cebulek tulipanów, a całość przykryć ziemią. Alternatywą jest posadzenie całego ząbka czosnku w bezpośrednim sąsiedztwie kwiatów. Wyrazisty aromat tej rośliny skutecznie zniechęca nornice do zbliżania się do upraw. Co więcej, obecne w czosnku związki siarki wykazują działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne, dzięki czemu chronią cebulki przed infekcjami, które mogą rozwijać się w wilgotnym podłożu.

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