Ponadczasowy queerowy romans teraz jako powieść graficzna! Świetnie wieści dla fanów "Tamte dni, tamte noce"

Kultowa historia miłosna powraca w nowej odsłonie. „Tamte dni, tamte noce” jako powieść graficzna

Fani jednej z najgłośniejszych historii miłosnych ostatnich lat mają powody do radości. Powieść „Tamte dni, tamte noce” André Acimana, która poruszyła miliony czytelników i widzów na całym świecie, doczekała się adaptacji w formie komiksu. Za ilustracje, które na nowo ożywiają tę opowieść, odpowiada Sarah Maxwell.

Książka, która w Polsce ukazuje się w tłumaczeniu Pauliny Braiter nakładem wydawnictwa Poradnia K, to nowa odsłona historii znanej również z głośnej ekranizacji w reżyserii Luki Guadagnino, w której w rolę Elio wcielił się Timothée Chalamet.

Iza Kuna wywiad

Gorące lato na włoskiej Riwierze. Przypominamy historię Elio i Olivera

Wszystko zaczyna się podczas upalnego lata na włoskiej Riwierze, gdy do domu Elio przyjeżdża Oliver, gość zaproszony przez jego ojca. Początkowo arogancki przybysz z Ameryki, z jego kąśliwymi uwagami i nonszalanckim stylem, budzi w chłopaku wyłącznie niechęć. Elio jest przekonany, że szczerze go znienawidzi.

Wspólnie spędzane godziny, rozmowy, zwiedzanie okolicy, pojedynki na korcie tenisowym i długie posiłki sprawiają jednak, że między mężczyznami rodzi się przyjaźń. Z czasem przeradza się ona w fascynację i pożądanie. Niespokojne letnie dni i noce zbliżają ich do siebie, pozwalając odkryć coś wyjątkowego: całkowitą bliskość.

André Aciman o nowej wersji książki: „To świeży, piękny sposób”

Autor oryginalnej powieści, André Aciman, nie kryje entuzjazmu związanego z nową formą jego dzieła. W specjalnym oświadczeniu podzielił się swoimi emocjami związanymi z premierą powieści graficznej.

„Jestem bardzo podekscytowany tym, że powieść graficzna „Tamte dni, tamte noce” ma dziś premierę. To nowe wydanie, w adaptacji i z ilustracjami autorstwa Sarah Maxwell, ożywia znaną historię w świeży, piękny sposób, i nie mogę się doczekać, aż czytelnicy ją odkryją. Mam nadzieję, że Wam się spodoba!” - mówi pisarz.

Ilustratorka o pracy nad komiksem: „Czuję więź z Elio”

Za przeniesienie historii na karty komiksu odpowiada Sarah Maxwell-McNicol – urodzona w Teksasie twórczyni komiksów, ilustratorka i tatuażystka. W liście do czytelników przyznała, że praca nad tą adaptacją miała dla niej bardzo osobisty wymiar.

„„Tamte dni, tamte noce” to jedna z najbardziej urzekających powieści queerowych, jakie czytałam. Zanurza czytelników w intensywnych uczuciach miłości, pożądania, nostalgii i smutku, skłaniając do wspomnień i refleksji nad własnym życiem” - wyjaśnia artystka.

Jak dodaje, historia Elio jest jej szczególnie bliska. „Myśląc o swojej młodości, jako osoba queerowa czuję więź z Elio i wypełniającym jego spokojną egzystencję bolesnym głodem miłości. Jestem szczęściarą, mogąc zaadaptować tę piękną historię na powieść graficzną, tak aby każdy mógł się nią cieszyć i w niej odnaleźć” - podkreśla. Na koniec zwraca się do fanów z nadzieją: „Mam nadzieję, że poczujecie się, jakbyście powrócili do Włoch na to jedno szczególne lato, i znów zakochacie się w bohaterach tej historii”.