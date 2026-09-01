Usiłowanie zabójstwa w Jaśle. Pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty

Interwencja służb przy ulicy Mickiewicza w Jaśle

W sobotę 29 sierpnia 2026 roku przed godziną 3:00 nad ranem policjanci zostali powiadomieni o rannym mężczyźnie, który potrzebował pomocy na ulicy Mickiewicza w Jaśle. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie i wezwali służby medyczne. Zespół ratownictwa medycznego zdecydował o przetransportowaniu 20-letniego poszkodowanego do szpitala. Policjanci od razu rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia oraz poszukiwania osób odpowiedzialnych.

Szybkie zatrzymania mieszkańców powiatu jasielskiego

W akcję zaangażowani byli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, których wspierali policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Dzięki analizie zebranych dowodów mundurowi zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat. Wszystkie ujęte osoby to mieszkańcy powiatu jasielskiego. Z ustaleń policji wynika, że tej nocy grupa mężczyzn wspólnie z 20-latkiem spożywała alkohol, a w pewnym momencie doszło między nimi do sprzeczki.

Zarzuty usiłowania zabójstwa i udziału w bójce

W trakcie konfliktu 22, 23 i 24-latek zaatakowali pokrzywdzonego, a 19-letni uczestnik dodatkowo ranił go ostrym narzędziem. Po całym zdarzeniu pięciu mężczyzn uciekło z miejsca, nie udzielając pomocy rannemu. Prokuratura Rejonowa w Jaśle przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa, natomiast trzej mężczyźni w wieku od 22 do 24 lat usłyszeli zarzuty udziału w bójce. Wobec tej czwórki sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dozór policyjny i zwolnienie najmłodszego z zatrzymanych

Zarzuty usłyszał również 18-latek, który odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu 20-latkowi. Wobec tego mężczyzny prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Ostatni z zatrzymanych, 17-letni mieszkaniec powiatu, został przesłuchany przez funkcjonariuszy, a następnie zwolniony do domu. Całość zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego została przekazana do jasielskiej prokuratury, która nadzoruje dalsze postępowanie.

Źródło: Policja.pl