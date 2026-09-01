Zatrzymanie 44-latka w Karpaczu. Odpowie za pozbawienie wolności pasierba i groźby

Pozbawienie wolności pasierba w Legnicy

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kilka dni przed 1 września 2026 roku 44-letni mężczyzna miał podstępem wywabić swojego pasierba z mieszkania. Następnie podejrzany miał pozbawić go wolności oraz stosować wobec niego przemoc. Według informacji przekazanych przez policję mężczyzna kierował wobec pasierba groźby pozbawienia życia i zdrowia. Gdy legniccy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu, natychmiast rozpoczęli czynności, które miały na celu ustalenie miejsca pobytu 44-latka.

Policyjne działania w Karpaczu i zatrzymanie podejrzanego

W poszukiwania mężczyzny zaangażowali się policjanci z Legnicy oraz funkcjonariusze z Wrocławia. Mundurowi wspólnie analizowali zebrane informacje i prowadzili działania operacyjne, które pozwoliły krok po kroku ustalić, gdzie ukrywa się podejrzany. Trop prowadził do Karpacza i to właśnie tam policjanci ustalili dokładną lokalizację 44-latka, a następnie dokonali jego zatrzymania. Po ujęciu mężczyzna został przewieziony do Legnicy, gdzie przeprowadzono z jego udziałem dalsze czynności procesowe.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 44-latka

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 44-latek usłyszał zarzuty dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności oraz kierowania gróźb karalnych wobec żony i pasierba. Mężczyzna odpowie również za naruszenie obowiązującego go wcześniej sądowego zakazu zbliżania się do żony i kontaktowania z nią. Funkcjonariusze zaznaczają, że podejrzany posiada przeszłość kryminalną i był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w tymczasowym areszcie.

Źródło: Policja.pl