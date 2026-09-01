Pożar w Szczecinie. Policjanci z drogówki zauważyli dym i wezwali służby

Interwencja policji na posesji w Szczecinie

Po zlokalizowaniu miejsca, z którego wydobywał się dym, policjanci wezwali na pomoc **Państwową Straż Pożarną**. Funkcjonariusze otworzyli zabezpieczoną bramę, aby umożliwić służbom ratunkowym sprawny wjazd na teren posesji. Następnie mundurowi sprawdzili teren hali oraz znajdujących się tam pomieszczeń magazynowych. Ich zadaniem było przede wszystkim ustalenie, czy wewnątrz nie znajdują się osoby potrzebujące pomocy oraz czy nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

Strażacy ugasili pożar w obiektach magazynowych

Podczas sprawdzania terenu przez funkcjonariuszy **nie ujawniono osób**, które wymagałyby pomocy. Strażacy po przyjeździe na miejsce przystąpili do działań gaśniczych, a dzięki współpracy wszystkich służb pożar został szybko ugaszony. Policjanci, którzy jako pierwsi zauważyli dym, podjęli działania mające na celu ustalenie źródła ognia oraz ułatwienie pracy ratownikom. Właściwe rozpoznanie sytuacji i szybka reakcja mundurowych miały istotne znaczenie w obliczu powstałego zagrożenia.

Źródło: Policja.pl