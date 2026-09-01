Pijany kierowca w Ostrołęce. Zatrzymał go policjant po służbie

Pijany kierowca na ulicy Mostowej w Ostrołęce

Zdarzenie miało miejsce 30 sierpnia 2026 roku w godzinach wieczornych na terenie Ostrołęki. Młodszy aspirant Piotr Szymborski, który miał w tym czasie dzień wolny, poruszał się ulicą Mostową. Jego uwagę zwrócił kierujący Mazdą, którego sposób prowadzenia pojazdu wzbudził podejrzenia co do stanu trzeźwości. Samochód zjeżdżał na przeciwny pas jezdni, stwarzając zagrożenie dla osób jadących z przeciwnego kierunku.

Interwencja funkcjonariusza na ulicy Celulozowej

Policjant za pośrednictwem numeru alarmowego 112 powiadomił o zaobserwowanej sytuacji dyżurnego ostrołęckiej komendy. Funkcjonariusz kontynuował jazdę za Mazdą, obserwując zachowanie jej kierowcy. Gdy pojazd zatrzymał się na ulicy Celulozowej, młodszy aspirant podbiegł do auta i zabrał kluczyki, uniemożliwiając kierującemu dalszą jazdę. Od mężczyzny siedzącego za kierownicą funkcjonariusz poczuł silną woń alkoholu.

Blisko 3 promile i brak uprawnień do kierowania

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze ostrołęckiego ruchu drogowego, którym policjant zrelacjonował przebieg zdarzenia. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że 52-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. W trakcie czynności ustalono również, że mężczyzna miał wcześniej zatrzymane prawo jazdy. Postępowanie w sprawie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości poprowadzą teraz policjanci z Ostrołęki.

Źródło: Policja.pl