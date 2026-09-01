Córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Kim jest Julia Scorupco-Czerkawski?

Julia urodziła się w 1997 roku, niedługo przed rozstaniem swoich sławnych rodziców – Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Początkowo mieszkała z mamą w Szwecji, a następnie przeniosły się do Stanów Zjednoczonych. Obecnie żyje w rejonie Los Angeles.

Dziewczyna nie poszła w ślady ani ojca-sportowca, ani matki-aktorki. Ukończyła medioznawstwo i socjologię na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Obecnie pracuje w agencji PR i marketingowej, która współpracuje z gwiazdami Hollywood.

Choć w młodości trenowała koszykówkę, zrezygnowała z profesjonalnej kariery sportowej. Nie ciągnęło jej również do aktorstwa.

Przez długi czas chroniła swoją prywatność. W czerwcu 2025 roku ogłosiła jednak zaręczyny ze swoim partnerem, C.J. Hicksem. Byli parą od dziewięciu lat.

Ślub pary odbył się 13 sierpnia 2026 roku. Według Sportowych Faktów była to prywatna uroczystość w gronie najbliższych, a poprowadziła ją teściowa Julii. Informacja o ceremonii szybko obiegła media, choć panna młoda rzadko chwali się życiem w sieci.

Zainteresowanie podgrzali również dumni rodzice, publikując informacje o ślubie. Ojciec Julii, Mariusz Czerkawski, to legenda polskiego hokeja.

Czerkawski spędził w NHL 12 sezonów (1994-2006). Wystąpił w 745 meczach, strzelił 215 goli i zaliczył 220 asyst, co daje 435 punktów. W sezonie 1999/2000, grając dla New York Islanders, zdobył 70 punktów (w tym 35 goli) i wziął udział w Meczu Gwiazd NHL (2000 rok).

Podczas gry w Ameryce nosił koszulki takich drużyn jak Boston Bruins, Edmonton Oilers, New York Islanders, Montreal Canadiens i Toronto Maple Leafs. Zyskał tam pseudonim „Polish Prince”.

Szwecja odegrała ważną rolę w życiu rodziny. To tam Czerkawski rozpoczynał wielką karierę, a Izabella Scorupco spędziła młodość.

Izabella Scorupco (urodzona 4 czerwca 1970 roku w Białymstoku) to polsko-szwedzka aktorka, piosenkarka i modelka. Międzynarodową sławę przyniósł jej występ u boku Jamesa Bonda w „GoldenEye” (1995). W Polsce fani pokochali ją za rolę Heleny Kurcewiczówny w ekranizacji „Ogniem i mieczem”.