Polska artystka wystąpiła w Rosji i milczy. Burza po koncercie w Sankt Petersburgu

15 lutego 2026 roku w Petersburgu odbył się koncert "Anna German - Echo Miłości", celebrujący przed rosyjską publicznością 90. rocznicę urodzin piosenkarki. Agnieszka Babicz-Stasierowska, polska wokalistka i aktorka, wzięła w nim udział, co wywołało falę krytyki w kontekście trwającego bojkotu wydarzeń kulturalnych w Rosji oraz wykluczenia jej z wielu imprez międzynarodowych. Pomimo braku wzmianki o wydarzeniu w mediach społecznościowych artystki, jej wizyta i tak została publicznie udokumentowana przez rosyjskich organizatorów oraz innych uczestników koncertu.

Agnieszka Babicz-Stasierowska zagrała w Rosji. Wszystko wyszło na jaw przez Internet

Na oficjalnych fotografiach i relacjach zza kulis koncertu, który odbył się w teatrze Oktjabrskij w Sankt Petersburgu, widać Polkę w towarzystwie muzyków z Rosji, Białorusi i Uzbekistanu. 50-letnia aktorka i wokalistka, znana ze spektakli teatralnych, popularnych seriali, takich jak "Na Wspólnej", czy Kabaretu Koń Polski - pozowała do zdjęć z organizatorami i gwiazdami wieczoru. Sama jednak niczego nie zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Zrobiła to za nią chociażby rosyjska piosenkarka Alisa Ignatiewa, finalistka rosyjskiej odsłony "The Voice". Wokalistka oznaczyła we wpisach wystrojoną w czerwoną suknię Babicz-Stasierowską, co szybko obiegło polskie media.

Aktorka nie komentuje sprawy

Jak czytamy w serwisie "Fakt", mógł to nie być pierwszy wyjazd polskiej wokalistki do Rosji. W lutym 2025 roku wspomniała ona w sieci o "Dniu Zakochanych w dniu urodzin Anny German", jednak nie zdradziła w żaden sposób lokalizacji imprezy. Do jednoznacznie izolowanego przez Europę kraju miała wyjeżdżać zarówno przed jego pełnoskalową inwazją na teren Ukrainy, jak i później. Agnieszka Babicz-Stasierowska nie zabrała głosu w sprawie, a jak podaje "Interia" - nie odpowiedziała na mailowe i telefoniczne prośby o komentarz.

Od lutego 2022 roku Rosja była stopniowo wykluczana z jakiejkolwiek współpracy kulturalnej i sportowej. Wszelkie związki z państwem zerwało wiele polskich instytucji kultury, a także chociażby samorząd Krakowa. Rosję wykluczono też z igrzysk olimpijskich oraz Konkursu Piosenki Eurowizji.