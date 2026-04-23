Polsat ogłosił nagłą zmianę w związku z TzG. Widzowie: "Ale kombinujecie"

18. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze, a na parkiecie pozostało już tylko sześć par:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para numer 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para numer 2)

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta (para numer 3)

Piotr Kędzierski i Magdalena Narozna (para numer 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para numer 10)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para numer 12)

W ubiegłym odcinku z parkietem nie pożegnał się nikt, dlatego produkcja postanowiła podkręcić i tak gorącą już atmosferę wyczuwalnej rywalizacji. Dotychczasowe edycje "Dancing with the Stars" w Polsce nie widziały jeszcze takiej niespodzianki jak ta, która czeka gwiazdy w najbliższą niedzielę. Pary, które zazwyczaj dopracowują każdy ruch do perfekcji, dowiedzą się, jaki taniec mają zatańczyć dopiero w momencie wyjścia na parkiet. Na przygotowania będą mieli zaledwie kilka minut, które spędzą na gorączkowym wybieraniu stroju z wieszaka na backstage'u.

Nagła zmiana w "Tańcu z gwiazdami"

"Instant Dance Challenge" to format znany z zagranicznych edycji programu, m.in. brytyjskiej, gdzie za każdym razem wzbudzał ogromne emocje zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Teraz przyszedł czas na polską odsłonę tego wyzwania, które z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Czy stres i brak przygotowania wpłyną na jakość występów? Tego dowiemy się już 26 kwietnia.

Telewizja Polsat poinformowała o nowym wyzwaniu w mediach społecznościowych, a widzowie wydali wyrok. Ich zdaniem takie kombinacje na tym etapie show tylko potęgują emocje i sprawiają, że nie ma nudy.

- Ale kombinujecie w tym sezonie. Ale dobrze, dobrze, ciekawiej dla widza- Ale fajnie!- Ciekawe bardzo, super pomysł - Mocne - czytamy.

To nie jedyna niespodzianka, jaka czeka uczestników i widzów kultowego formatu. Zmagania gwiazd w zastępstwie za Ewę Kasprzyk oceniać będzie Agata Kulesza - popularna polska aktorka i zwyciężczyni 8. edycji "Tańca z gwiazdami".